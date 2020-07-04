iPhone 12 ailesinde 120 Hz yine hayal olacak

Özellikle açısından iPhone 11’den çok daha iyi olması beklenen yeni modeller hakkında çok şey yazılıp çizilmişti. Bu söylentiler arasında en çok telefonun ekranı hakkında bilgiler yer alıyordu.

iPhone 12’nin artık 60 Hz’den vazgeçeceği ve 120 Hz tazelemli OLED ekrana geçiş yapacağı söyleniyordu. Artık 120 Hz ekran ile geleceğine kesin gözüyle bakılan telefonlar için bugün üzücü bir haber geldi. Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO’su Ross Young, 2020 yılında 120 Hz panele sahip olan ve olacak telefonları açıkladı. Açıklanan bu listede maalesef ki Apple yer almıyor.

iPhone 12‘nin ekranı 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde ve 475 PPI değerinde olacak. Max‘in ise 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 çözünürlüğünde 460 PPI değerinde olacak. Pro Max ise 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 çözünürlüğünde 458 PPI değerinde ekran ile gelecek. Söylenen göre tüm bu modellerde 60 Hz ekran yer alacak.

iPhone 12’nin fiyatı 699 dolar, Max’in fiyatı 749 dolar, Pro’nun fiyatı 999 dolar ve Pro Max’in fiyatı ise 1.099 dolar olacak. Türkiye’de geçtiğimiz gün zam yapan Apple, bakalım yeni modellerini kaç bin TL’den satışa sunacak?

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