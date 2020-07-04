HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 ailesinde 120 Hz yine hayal olacak

iPhone 12 ailesinde 120 Hz yine hayal olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, Eylül ayında karşımıza merakla beklenen iPhone 12 ailesi ile çıkacak. Bu yıl dört farklı model tanıtacak olan Apple, fiyat konusunda maalesef ki ülkemizde yine 8.000 TL bandından başlayan fiyatları tercih edecek.

iPhone 12 ailesinde 120 Hz yine hayal olacak

Özellikle açısından iPhone 11’den çok daha iyi olması beklenen yeni modeller hakkında çok şey yazılıp çizilmişti. Bu söylentiler arasında en çok telefonun ekranı hakkında bilgiler yer alıyordu.

iPhone 12’nin artık 60 Hz’den vazgeçeceği ve 120 Hz tazelemli OLED ekrana geçiş yapacağı söyleniyordu. Artık 120 Hz ekran ile geleceğine kesin gözüyle bakılan telefonlar için bugün üzücü bir haber geldi. Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO’su Ross Young, 2020 yılında 120 Hz panele sahip olan ve olacak telefonları açıkladı. Açıklanan bu listede maalesef ki Apple yer almıyor.

iPhone 12‘nin ekranı 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde ve 475 PPI değerinde olacak. Max‘in ise 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 çözünürlüğünde 460 PPI değerinde olacak. Pro Max ise 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 çözünürlüğünde 458 PPI değerinde ekran ile gelecek. Söylenen göre tüm bu modellerde 60 Hz ekran yer alacak.
iPhone 12’nin fiyatı 699 dolar, Max’in fiyatı 749 dolar, Pro’nun fiyatı 999 dolar ve Pro Max’in fiyatı ise 1.099 dolar olacak. Türkiye’de geçtiğimiz gün zam yapan Apple, bakalım yeni modellerini kaç bin TL’den satışa sunacak?

Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye’de satışa sunuldu!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorumGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorum
Asus ROG Phone 3 için geri sayım başladıAsus ROG Phone 3 için geri sayım başladı
Sokağa çıkma yasağı kimler için muaf olacak?Sokağa çıkma yasağı kimler için muaf olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

Bir ilde vakalar artıyor! 'Bunun tek sebebi...'

Bir ilde vakalar artıyor! 'Bunun tek sebebi...'

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

İlginizi Çekebilir

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Fiyatıyla tuşlu telefonları bitiren akıllı telefonlar tanıtıldı!

Fiyatıyla tuşlu telefonları bitiren akıllı telefonlar tanıtıldı!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzel ve havalı Instagram isimleri

Güzel ve havalı Instagram isimleri

Honor X10 Max nihayet tanıtıldı

Honor X10 Max nihayet tanıtıldı

Crysis Remastered için erteleme kararı çıktı

Crysis Remastered için erteleme kararı çıktı

Spotify Premium Duo Türkiye’de kullanıma sunuldu

Artık iki kişi uygun fiyata müzik dinleyebilecek

WhatsApp Web karanlık tema nasıl aktif edilir?

WhatsApp Web karanlık tema nasıl aktif edilir?

Galaxy Z Flip 5G özellikleri ile karşımıza çıktı

Galaxy Z Flip 5G özellikleri ile karşımıza çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.