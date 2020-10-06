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iPhone 12 işlemcisinin Geekbench 5.0 sonuçları açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Apple, eylül ayında etkinliğinde karşımıza iPad Air 4 modeli ile çıkmıştı. iPhone 12 işlemcisi olarak bildiğimiz Apple A14 yonga setinden besleneceği duyurulan yeni iPad Air, bugün Geekbench performans testinde ortaya çıktı.

iPhone 12 işlemcisinin Geekbench 5.0 sonuçları açıklandı

Görünüşe göre Apple, Apple A14 yonga seti ile rakibini ikiye katlayacak.

İŞTE APPLE A14'ÜN PERFORMANS SONUÇLARI

Rekabeti pek sevmeyen her zaman lider olmayı tercih eden Apple, işlemci konusunda Qualcomm, Samsung, MediaTek ve Huawei’ye resmen yargı dağıtıyor. iPad Air’ın işlemcisi Apple A14, Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 1583 puan ve çoklu çekirdek bölümünen 4198 puan almayı başarıyor.

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Snapdragon 865 Plus ise bu testin tek çekirdek bölümünden en iyi senaryoda 898 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 3280 puan alabiliyordu. Rakibini geçen Apple, mobil işlemci konusunda yine açık ara dünya lideri olacak gibi görünüyor. Tabi 1 Aralık'ta Snapdragon 875'in tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 875'i görmeden bir şey söylemek de pek doğru değil.

Apple A14 yonga seti sayesinde dünyanın en güçlü telefonu da iPhone 12 ailesi olacak gibi görünüyor. iPhone 12 ailesi ile Apple, satış konusunda da rakiplerinin bir kaç adım önünde olabilir.

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