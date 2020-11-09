iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max Apple’ın yüzünü güldürebilir

Raporlara göre kullanıcılar iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini siparişlerinde oldukça hızlı. JD.com’dan ön sipariş verilerine bakıldığında, iPhone 12 Pro Max ön talepleri 890 bine ulaşmış durumda. 12 mini için rezervasyonlar 580 bini aşıyor. İki model için toplam rezervasyon sayısı 1,47 milyonu aşıyor. Bu rakam Apple’ın yüzünü fazlasıyla güldürecek gibi görünüyor.

Hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro 6.1 inçlik süper retina XDR ekran kullanıyor. Ancak 12 mini 5,4 inç ve 12 Pro Max’te ise 6,7 inç ekran kullanıyor. Bu akıllı telefonlar, A14 Bionic çip ve süper seramik panel ile birlikte geliyor.

Şirkete göre bu modeller düşmeye karşı 4 kat daha dayanıklılık sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefonlar 6 metre suda 30 dakikaya kadar kalabiliyor. Ek olarak, yeni iPhone’lar MagSafe manyetik aksesuarlar ve kablosuz şarj cihazlarıyla uyumlu olacak.

İPHONE 12 MİNİ FİYATI İÇİN TAHMİN

Türkiye pazarına henüz giriş yapmayan yeni modellerin fiyatları da henüz bilinmiyor. Ancak yeni modellerin 9.999 TL’den başlayan fiyatlar ile satılma ihtimali çok yüksek görünüyor. Umarız Apple Türkiye fiyat konusunda iyileştirme yapar ve fiyat seviyesi şu anki seviye ile aynı seviyede tutulur.

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