iPhone 12 pek de ucuz olmayacak

Bu zorlu süreçte iPhone 12 fiyatı hakkında bir çok şey yazılıp çizilmişti. Salgından dolayı yeni modellerin 1.300 dolara kadar çıkabileceği söyleniyordu.

Bugün gelen bilgiler korkulacak bir şeyin olmadığını ve Apple’ın bu yıl uygun fiyat politikası izleyeceğini gözler önüne seriyor. İddialara göre; bu yıl 4 farklı iPhone 12 modeli tanıtılacak. Boy boy sırlanacak olan bu modellerin fiyatlarının ise şöyle olması bekleniyor; 5.4 inçlik model 649 dolar, 6.1 inçlik model 749 dolar, 6.1 inçlik Pro model 999 dolar ve 6,7 inçlik Pro model 1.099 dolar.

Apple’ın fiyatlandırma politikasında bu yıl artış yapmayacağı açıkça görünüyor. Ancak Türkiye’de fırlayan ve düşmeyecek olan kurlardan ayrıca vergilerden dolayı iPhone 12 modellerinin 8.299 TL‘den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağını düşünüyoruz. En tepe model olan Pro Max’in ise 13.299 TL bandını zorlayacağını söyleyebiliriz.

iPhone SE 2020 modelini anavatanında 399 dolardan satışa sunan Apple, vergilerden dolayı aynı modeli Türkiye’de 750 dolardan satışa sunmak zorunda kalmıştı. Bir telefon parası daha fiyat koymak zorunda kalan Apple’ın, Türkiye pazarından artık umudunu kesmeye başlayacağını düşünüyoruz.