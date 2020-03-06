iPhone 12 Pro çok iddialı olacak

iPhone 11 Pro ile ilgili yapılan en büyük yenilik şüphesiz arka gövdeye yerleştirilen 3’lü kamera sistemiydi. Ayrıca Apple bu telefonda ilk defa hiç bir iPhone’da görülmeyen bir gece moduna yer verdi. (Rakip firmalar amiral gemisi telefonlarında bu moda çoktan yer vermişti. Tüketiciler genel olarak Apple’ın bu hamlesini kabullendi ve kamera performansından bir hayli memnun oldu. Ancak gerek Galaxy S20 Ultra gerekse Huawei P40 Pro kamera konusunda yaptığı değişikliklerle Apple’ın yeni amiral gemisini geride bırakabilir. Bu endişe de Apple’ın iPhone 12 Pro için donanımsal değişikliklere gitmesine neden olmuş olabilir.

APPLE iPHONE 12'Yİ GELİŞTİRİYOR

Tipster Max Beinwach, Apple’ın 64MP’lik kameraya sahip yeni prototip cihazlar geliştirdiğini söyledi. Bu hareket firmanın zoom konusunda yeni çalışmalar yaptığını gösteriyor. Ancak Apple periskop benzeri bir lens kullanmaktansa Google’ın izinden giderek yazılıma ağırlık verecek. Cihazda yer alan her kamerada gece modu olacak. Bu sayede akşamları da rahat rahat selfie çekebileceksiniz.