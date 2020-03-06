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iPhone 12 Pro çok iddialı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

iPhone 12 Pro’nun tasarımında çok büyük değişiklikler beklenmiyor. Apple minimal dokunuşlarla telefonu şekillendirmeyi planlıyor. ABD’li firmanın bu yeni telefonda paslanmaz çelik çerçeve kullanacağını hepimiz biliyoruz. Ancak EverythingApplePro’nun raporuna inanacak olursak Apple bazı donanımsal yeniliklerin peşinde.

iPhone 12 Pro çok iddialı olacak

iPhone 11 Pro ile ilgili yapılan en büyük yenilik şüphesiz arka gövdeye yerleştirilen 3’lü kamera sistemiydi. Ayrıca Apple bu telefonda ilk defa hiç bir iPhone’da görülmeyen bir gece moduna yer verdi. (Rakip firmalar amiral gemisi telefonlarında bu moda çoktan yer vermişti. Tüketiciler genel olarak Apple’ın bu hamlesini kabullendi ve kamera performansından bir hayli memnun oldu. Ancak gerek Galaxy S20 Ultra gerekse Huawei P40 Pro kamera konusunda yaptığı değişikliklerle Apple’ın yeni amiral gemisini geride bırakabilir. Bu endişe de Apple’ın iPhone 12 Pro için donanımsal değişikliklere gitmesine neden olmuş olabilir.

APPLE iPHONE 12'Yİ GELİŞTİRİYOR

Tipster Max Beinwach, Apple’ın 64MP’lik kameraya sahip yeni prototip cihazlar geliştirdiğini söyledi. Bu hareket firmanın zoom konusunda yeni çalışmalar yaptığını gösteriyor. Ancak Apple periskop benzeri bir lens kullanmaktansa Google’ın izinden giderek yazılıma ağırlık verecek. Cihazda yer alan her kamerada gece modu olacak. Bu sayede akşamları da rahat rahat selfie çekebileceksiniz.

İŞTE İPHONE 12'NİN ÖZELLİKLERİ

Telefoto lens temelde, yakınlaştırma yapmak için dijital dokunuşlara gerek duymadan uzaktaki nesnelerin detaylarını daha net olarak göstermeye yarıyor. Şu anda bazı yazılımsal probler olsa da Apple gece modunu ultra geniş açılı lense, telefotoya ve selfie kamerasına adapte etmeye çalışacak. Ayrıca iPhone 12 Pro için yer alacak ultra geniş açılı kameranın diyafram aralığını %35 oranında iyileştirecek ve telefonda f/1.6 diyafram aralığına sahip bir kamera yer alacak. Bildiğiniz gibi Galaxy S20 Ultra, zoom konusunda en iddialı telefonların başında geliyor. Huawe P40’ın da bu konuda oldukça iddialı olacağı konuşuluyor.

Daha önce sayısız kez yeni çıkacak olan telefonların 5G teknolojisine sahip olacağını dile getirdi Apple. Ancak 5G’nin de çok şarj yiyeceği aşikar. Bu nedenle iPhone 11 Pro’da yer alan 3969mAh’lık batarya 4400’lük bir batarya ile değiştirilecek. Çentik konusu çok tartışılsa da Apple iPhone 12 Pro ve Pro Max’ta çentikli yapıyı kullanmaya devam edecek. Face ID konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

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