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iPhone 12 Pro Max DxOMark ekibinin konuğu oldu

08.12.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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iPhone 12 Pro Max DxOMark ekibinin konuğu oldu

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunmuş olduğu iPhone 12 Pro Max modeli, Türkiye’de 16.999 TL’lik fiyatı ile ülkemizin en pahalı telefonu olma unvanını eline almıştı. Kamera açısından çok şeyler vadeden telefon DxOMark ekibinin konuğu oldu.

DxOMark’ı bilmeyenleriniz için; bu ekip telefonların kameralarını sentetik testler ile inceliyor ve verdiği puanlar genel geçer kabul görüyor.

Apple’ın yeni gözdesi DxOMark’ın Selfie testinden ortalama 98 puan almayı başardı. Aldığı bu puan ile ilk beşe bile giremeyen 16.999 TL’lik telefon, fotoğraf bölümünden 101 ve video bölümünden 93 puan alabiliyor. Telefonun en başarılı olduğu noktalar ise renk, odaklama ve renk oluyor.

Apple’ın kamera konusunda çok iddialı olup DxOMark testinde Çinli rakiplerinin gerisinde olmasına artık alıştık. Cupertinolu dev bu konuda artık bir aksiyon almalı. iPhone 13 ailesi ile kamera modüllerinin ve lenslerinin komple yenilenmesi gerekiyor. Aksi durumda sürekli rakiplerinin gerisinde kalmaya devam edecekler.

IPHONE 12 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Pro: 6.1 inç büyüklüğünde 2532×1170 çözünürlüğünde OLED Super Retina XDR ekran
Pro Max: 6.7 inç büyüklüğünde 2778×1284 çözünürlüğünde OLED Super Retina XDR ekran
Ceramic Shield koruma
HDR ve Dolby Vision desteği
6 çekirdekli Apple A14 Bionic yonga seti
4 Çekirdekli GPU
6 GB RAM
128GB, 256GB ve 512GB dahili depolama birimi
iOS 14 işletim sistemi
IP68 sertifikası
12MP geniş açılı lens f/1.6 diyafram + 12MP 120 derece ultra geniş açılı f/2.4 diyafram + 12MP telefoto lens f/2.0 diyafram +
LiDAR tarayıcı
12MP TrueDepth ön kamera f/2.2 diyafram
Pro boyutları ve ağırlığı: 146.7 ×71.5×7.4mm – 187 gram
Pro Max’in boyutları ve ağırlığı: 160.8 ×78.1×7.4mm – 226 gram
5G (sub-6 GHz), Gigabit-class LTE, 802.11ax Wi-Fi 6 with 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve GLONASS

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