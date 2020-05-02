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iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Apple’ın iPhone X ile başlattığı tasarım anlayışı, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone 11 ile devam etmişti. Çentiği bu yılda da küçültmeyen Apple, kullanıcıların tepkisini toplamıştı. Cupertinolu teknoloji devi bu yıl olumsuz tepkileri değerlendirerek çentik küçültme operasyonuna gidecek.

iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

iPhone 12 modellerinde çentiği küçültecek olan Cupertinolu teknoloji devi, tasarımsal açıdan da iPhone 5’i baz alacak gibi görünüyor.

Bugün gelen render görselleri ile iPhone 12‘nin tasarımı netleşti diyebiliriz. Daha keskin hatlara sahip olacak olan telefon, çentik konusunda da oldukça mütevazi olacak. Bilmeyenleriniz için çentiğin neden geç küçültüldüğünden kısaca bahsedelim.
iPhone X ile hayatımıza giren True Depth teknolojisi hiç bir Android telefonda yer almıyor. Bu teknoloji bildiğiniz Xbox One Kinect‘inin küçültülmüş hali. Bu sayede Face ID daha doğru ve güvenli bir şekilde çalışıyor. Diğer Android telefonlardaki yüz tanıma teknolojisi oldukça Face ID karşısında oldukça çağ dışı diyebiliriz. Bu yüzden sensörleri küçültmek 3 yılı aldı.

Bu yıl dört faklı model tanıtacak olan Apple, fiyat konusunda da mütevazi olacak. Gelen bilgilere göre; 5.4 inçlik model 649 dolar, 6.1 inçlik model 749 dolar, 6.1 inçlik Pro model 999 dolar ve 6,7 inçlik Pro model 1.099 dolar olacak.

Türkiye’de maalesef ki doların 7 bandını aşmasından dolayı ülkemize bu modeller hiç de uygun fiyatla gelmeyecek.

Düz modellerde yine ikili kamera kurulumu yer alacakken, Pro modellerde dörtlü kamera yer alacak. LiDAR tarayıcısı ile gelecek olan Pro modeller, portre ve AR konusunda rakipsiz olacak diyebiliriz. Apple A14 yonga seti ve 4 GB RAM’den gücünü alacak olan modellerin render görsellerine ilerleyen sayfalardan ulaşabilirsiniz.

Render görsellerini görmek için buraya tıklayınız

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