iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

iPhone 12 modellerinde çentiği küçültecek olan Cupertinolu teknoloji devi, tasarımsal açıdan da iPhone 5’i baz alacak gibi görünüyor.

Bugün gelen render görselleri ile iPhone 12‘nin tasarımı netleşti diyebiliriz. Daha keskin hatlara sahip olacak olan telefon, çentik konusunda da oldukça mütevazi olacak. Bilmeyenleriniz için çentiğin neden geç küçültüldüğünden kısaca bahsedelim.

iPhone X ile hayatımıza giren True Depth teknolojisi hiç bir Android telefonda yer almıyor. Bu teknoloji bildiğiniz Xbox One Kinect‘inin küçültülmüş hali. Bu sayede Face ID daha doğru ve güvenli bir şekilde çalışıyor. Diğer Android telefonlardaki yüz tanıma teknolojisi oldukça Face ID karşısında oldukça çağ dışı diyebiliriz. Bu yüzden sensörleri küçültmek 3 yılı aldı.

Bu yıl dört faklı model tanıtacak olan Apple, fiyat konusunda da mütevazi olacak. Gelen bilgilere göre; 5.4 inçlik model 649 dolar, 6.1 inçlik model 749 dolar, 6.1 inçlik Pro model 999 dolar ve 6,7 inçlik Pro model 1.099 dolar olacak.

Türkiye’de maalesef ki doların 7 bandını aşmasından dolayı ülkemize bu modeller hiç de uygun fiyatla gelmeyecek.