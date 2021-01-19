iPhone 13 hakkında önemli iddialar ortaya çıktı

Apple yeni nesil iPhone modellerini satışa sunalı henüz birkaç ay oldu. Fakat şimdiden bir sonraki iPhone modelleri ile ilgili söylentiler ortaya çıkmış durumda. Şu anda bu sene sonunda çıkacak iPhone modelleri ile ilgili en yaygın söylenti çentik tasarımının değişeceği yönünde olanlar.

Fakat bu söylentiler iPhone 12 için de dile getirilmişti. Sonuç olarak iPhone 12 modelleri alışık olduğumuz çentik tasarımıyla karşımıza çıktı.

Peki Apple gerçekten iPhone 13’te çentik tasarımını değiştirecek mi?

FACE ID GİDİYOR, TOUCH ID GELİYOR

Apple’a yakın bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre Cupertino merkezli şirket yeni nesil iPhone modelinde ekran altı parmak izi okuyucusuna yer verecek. Bu sayede Face ID sisteminin rafa kaldırılacağı da söylentiler arasında.

Ekran altı parmak izi okuyucusunun Face ID’nin yerini almasıyla birlikte Apple’ın tam ekran tasarımına geçeceği iddia ediliyor. Elbette bu iddiaların ne derece doğru olduğu da soru işareti.

Malum geçtiğimiz yıl da iPhone 12 hakkında pek çok söylenti ortaya atılmıştı. Fakat bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Şimdi aynı durum iPhone 13 için de söz konusu. Bakalım Apple gerçekten de devrim niteliğinde bir yenilik yapmayı başarabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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