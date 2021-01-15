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iPhone 13 iPhone 12s olarak adlandırılabilir! Peki neden?

15.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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iPhone 13 iPhone 12s olarak adlandırılabilir! Peki neden?

iPhone 13 için yeni söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Bunların son örneği iPhone 13'ün adıyla alakalı oldu. İddialara göre iPhone 13 iPhone 12s gibi farklı bir isimle gelecek. Bunun nedeni ise 13 sayısının uğursuzluğu.

13 sayısının birçok inançta ve öyküde yeri var. Fakat sayının yeri pek de masum değil. Zira insanlar, 13 sayısının uğursuz olduğuna inanıyor. Bu birçok toplumun günlük hayatına da yansımış durumda. Özellikle merakla baktığımız bazı ünlü gökdelenler, uğursuzluk nedeniyle 13. kata yer vermiyor. Kimilerine göre batıl bir inançtan kaynaklanan bu görüş, son gelen iddialara göre Apple'ın iPhone 13'ün ismini belirleme sürecinde de etkili olabilir.

13 SAYISININ UĞURSUZLUĞU İPHONE 13'E YANSIYABİLİR

iPhone 13, 2021 yılının eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone modeli olacak. En azından çıkan dedikodular bunu gösteriyor. Fakat son gelen bir iddia, 13 sayısının uğursuzluğu yüzünden Apple'ın iPhone 13 adlandırmasını tercih etmeyeceğini söylüyor. CNET'in haberine göre Apple, iPhone 13 yerine daha önce de kullandığı 'S' adlandırmasına geri dönecek ve iPhone 13 adıyla beklediğimiz yeni iPhone modellerini iPhone 12s adıyla çıkartacak.

iPhone 12s

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6 YIL SONRA GERİ DÖNECEK

Apple 'S' takısını ilk olarak iPhone 3GS'te kullandı. iPhone 3GS'i ise iPhone 4S, iPhone 5S ve iPhone 6S takip etti. Apple iPhone 7 sonrası iPhone 8'i tanıttığında 'S' isimlendirmesini bıraktı. Eğer söz konusu iddia doğru çıkarsa yaklaşık 6 yıl sonra tekrar 'S' adıyla gelecek bir iPhone modeli göreceğiz. Bakalım Apple böyle bir yolu tercih edecek mi?

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