iPhone 13 Pro ekranıyla dikkat çekebilir

Apple yeni nesil iPhone modellerini geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tanıtmıştı. Bu modellerden ikisi yani iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Türkiye’de aralık ayından önce satışa çıksa da iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max’in satışa çıkması yıl sonunu bulmuştu.

Bu açıdan bakıldığında iPhone 12‘nin satışının Türkiye için yeni olduğunu söyleyebiliriz. Peki iPhone 13‘te bizleri ne gibi yenilikler bekleyecek?

Daha Apple’ın yeni jenerasyon iPhone modellerini tanıtmasına 10 ay gibi bir süre var. Fakat şimdiden iPhone 13 ile ilgili bazı söylentiler ortaya çıkmış durumda.

APPLE İPHONE 13 PRO İÇİN SAMSUNG İLE DİRSEK TEMASINDA

Apple’a yakın bazı kaynakların aktardıkları bilgilere göre, Cupertino merkezli şirket, iPhone 13 Pro’nun özel bir ekrana sahip olmasını istiyor. Bu konuda Samsung ile temas halinde olan Apple’ın 120 Hz’lik OLED tabanlı özel bir ekran tasarlatmak istediği sızdırılan bilgiler arasında.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl çıkan tüm iPhone 12 modellerinde OLED panel bulunuyordu. Yeni nesilde de muhtemelen aynı trend devam edecek. Fakat Apple serinin çatı modelini oluşturan iPhone 13 Pro’nun daha üstün bir ekrana sahip olması gerektiğini düşünüyor. En azından sızıntılar bunu gösteriyor.

Elbette bu haberlerin şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Gerçi son zamanda söylenti olarak ortaya çıkan iddiaların büyük bir bölümünün doğru çıktığı da inkar edilemez.

