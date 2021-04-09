iPhone 13 Pro modelleri 120 Hz ProMotion ekran ile geliyor

Apple, ProMotion'u ilk olarak 2017 model iPad Pro ile birlikte görücüye çıkardı. Ancak bu özellik, henüz iPhone modellerine gelmedi. Basitçe anlatmak gerekirse ProMotion, iPhone'ların mevcut 60 Hz yenileme hızına nazaran 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da kaydırma hareketleri yaparken ve oyun oynarken daha yumuşak bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Gelen haberlere göre, Apple'ın iPhone 12 modellerinde kullanmadığı ProMotion ekran, sonunda iPhone 13 Pro modelleri ile geliyor.
Endüstri kaynaklarının iddiasına göre, Apple iPhone 13 Pro modellerinde 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion LTPO ekranlar kullanacak. Gelen bir raporda, Apple'ın ekran tedarikçileri Samsung Display ve LG Display'ın, yaklaşan iPhone modelleri için LTPO OLED paneller üretmek adına, üretim bantlarını dönüştürme sürecinde oldukları iddiası var.
Apple'ın Samsung ve LG Display'in yanı sıra, kalite kontrol testlerinde defalarca başarısız olmasına rağmen Çinli ekran üreticisi BOE'yi iPhone 13 için LTPO ekran tedarikçileri listesine eklemeyi düşündüğü de iddia ediliyor. BOE'nin Çin'deki fabrikalarından birinde Apple'a özel LTPO panelleri test ettiği bildiriliyor. Buna bağlı olarak BOE'nin Apple'a ekran tedariki sağlamak için harekete geçtiği belirtiliyor.
Apple'ın her ne kadar 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion LTPO ekranlar kullansa bile karşılaşabileceği bazı engeller var. Bu da daha yüksek bir yenileme hızıyla artabilecek güç tüketiminden başka bir şey değil. İddia kaynakları, bu cephede ise iPhone 13 Pro modellerinin yüzde 15 ila yüzde 20 daha az güç tüketimi sunacağını bildiriyor. Adı geçmese de, yeni telefonlara güç vermesi beklenen Apple A15 yongası, güç verimliliğini büyük olasılıkla artırıyor. Yani her şey yolunda olabilir.
Apple analistleri de iPhone 13 Pro modellerine dair bazı fikirler paylaşıyor. Örneğin Ming-Chi Kuo, iPhone 13 Pro modellerinin daha yüksek yenileme hızına sahip ekranlara sahip olacağına düşünüyor. Sızıntı kaynağı Max Weinbach ise 120Hz yenileme hızının yanı sıra, 2021'in sonbahar döneminde çıkması beklenen iPhone modellerinin her zaman açık ekran özelliğine sahip olacağına inanıyor.
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