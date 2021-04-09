iPhone 13 Pro modelleri 120 Hz ProMotion ekran ile geliyor

Apple, ProMotion'u ilk olarak 2017 model iPad Pro ile birlikte görücüye çıkardı. Ancak bu özellik, henüz iPhone modellerine gelmedi. Basitçe anlatmak gerekirse ProMotion, iPhone'ların mevcut 60 Hz yenileme hızına nazaran 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da kaydırma hareketleri yaparken ve oyun oynarken daha yumuşak bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Gelen haberlere göre, Apple'ın iPhone 12 modellerinde kullanmadığı ProMotion ekran, sonunda iPhone 13 Pro modelleri ile geliyor.

SAMSUNG VE LG HAREKETE GEÇTİ

Endüstri kaynaklarının iddiasına göre, Apple iPhone 13 Pro modellerinde 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion LTPO ekranlar kullanacak. Gelen bir raporda, Apple'ın ekran tedarikçileri Samsung Display ve LG Display'ın, yaklaşan iPhone modelleri için LTPO OLED paneller üretmek adına, üretim bantlarını dönüştürme sürecinde oldukları iddiası var.

BOE DE iPHONE 13 İÇİN MASADA

Apple'ın Samsung ve LG Display'in yanı sıra, kalite kontrol testlerinde defalarca başarısız olmasına rağmen Çinli ekran üreticisi BOE'yi iPhone 13 için LTPO ekran tedarikçileri listesine eklemeyi düşündüğü de iddia ediliyor. BOE'nin Çin'deki fabrikalarından birinde Apple'a özel LTPO panelleri test ettiği bildiriliyor. Buna bağlı olarak BOE'nin Apple'a ekran tedariki sağlamak için harekete geçtiği belirtiliyor.