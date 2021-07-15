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iPhone 13 serisi yine güçlü bir kamera ile gelecek

15.07.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayında karşımıza çıkması beklenen iPhone 13 serisi yine güçlü bir kamera ile gelecek. Ancak bu sefer şirket yeni bir strateji denemeyi düşünüyor.

iPhone 13 serisi yine güçlü bir kamera ile gelecek

Apple en son iPhone Pro modellerinde LİDAR teknolojisini kullanmıştı. Şimdi ise bunu tüm cihazlarına yaymayı planladığı söylenmişti. Ancak yeni kaynaklar kullanıcıları üzecek gibi görünüyor.

Apple tarafından geliştirilen iPhone 13 modellerinin ne yazık ki tamamında LİDAR kamera teknolojisi kullanılmayacak. Bunun yerine sadece iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde bu teknolojiye yer verilecek. Sızıntılarla beraber güzel bir haber geldi.

Ortaya çıkan detaylara göre Apple, iPhone 13 modellerinde olmasa bile gelecek diğer modellerde LİDAR teknolojisini hepsine yaygınlaştırabilir. Daha iyi bir kamera çekimi sağlamak için LİDAR teknolojileri tercih ediliyor. Bu teknoloji sayesinde kameranın nesnelere olan uzaklığı hassas ve hızlı bir şekilde ölçebiliyor. Böylece daha ölçülü fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Özellikle artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri konusunda büyük bir öneme sahip. Ayrıca 3D modelleme gibi alanlarda da yine benzer teknolojiler tercih edilebilir. Şu an tüm gözler iPhone 13 cihazlarının tanıtılacağı lansmana çevrildi.

Yapılan zamlardan sonra yeni bir açıklama geldi

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Apple
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