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iPhone 13’ün kullanacağı renkler kesinleşmeye başladı

25.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 renk seçenekleri kesinleşiyor. Teknoloji devi Apple’ın uzun zamandır piyasaya sunmadığı Rose Gold renginin eylül ayında duyurulacak olan İphone 13 serisinin içerisinde yer alacağı ile ilgili haberler ortaya çıktı.

iPhone 13’ün kullanacağı renkler kesinleşmeye başladı

Apple’ın iPhone 13 serisi hakkında birçok yeni detay ortaya çıktı.

İPhone 13 Pro modeline ait yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni modele ait render görüntüleri, bazı teknik özellikleri ve piyasaya sürüleceği tarih gibi bilgiler sızdı. Ayrıca serinin diğer modelleri hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı. İPhone 13 Pro Rose Gold renk seçeneği ile ortaya çıktı.

Apple hayranlarının heyecanla beklediği iPhone 13 Pro’nun, serinin önceki modellerine benzer bir kamera kurulumunun olduğu görülmekte. Ayrıca kamera kurulumunun altında bulunan önceki seride yalnızca bir modelde karşımıza çıkan L sensörü, İPhone 13 sensörü ile birlikte serinin tüm modellerinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Aynı zamanda bu seride 120 Hz tazeleme oranına sahip 13 modeli Pro olacak.

Ortaya çıkan görseller incelendiğinde önceki modellerde karşımıza çıkan Rose Gold rengine benzer bir formda görünen bir renk ile sunulacağını söyleyebiliriz. Ağustos ayını takip eden günlerde yeni seri hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

Apple kullanıcıları tarafından sevilen Rose Gold renginin dışında yeni İphone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde Sunset Gold renk seçeneğinin de İphone kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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