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iPhone 13’ün maksimum depolama alanı şaşırttı

02.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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iPhone 13’ün maksimum depolama alanı şaşırttı

Apple’ın yeni nesil iPhone modelinde kullanacağı maksimum depolama alanı bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşıldı. İşte iPhone 13 ile ilgili tüm detaylar.

Akıllı telefon pazarındaki istikrarını koruyan Apple yeni nesil iPhone modelinin hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda. Hatırlanacağı üzere Apple bu sene 4 farklı iPhone modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro ve 12 Pro Max.

Cupertino merkezli şirket muhtemelen önümüzdeki yıl da 4 farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkacaktır. Yeni nesil iPhone modelleri ile ilgili en çok merak edilen detay ise çentik tasarımının gidip gitmeyeceği.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl da aynı sızıntılar iPhone 12 için ortaya çıkmıştı. Önce çentiğin tamamen kalkacağı, sonrasında ise çentiğin küçüleceği iddia edildi. Fakat ikisi de doğru çıkmadı.

Nitekim şimdi aynı iddialar iPhone 13 için de ortaya atılıyor. Fakat yeni nesil iPhone modelleri için ortaya atılan yeni bir iddia daha var. O da maksimum depolama alanı kapasitesine yönelik.

1 TB İPHONE GERÇEK OLABİLİR

Malum şimdiye kadar Apple en fazla 512GB’lık depolama alanı sunuyordu. Jon Prosser'ın iddiasına göre yeni nesil iPhone modellerinde ise bu kapasite tam 2 katına çıkacak. Yani Apple dileyen müşterilerine 1 TB’lık iPhone modeli de satacak.

Elbette bu modellerin kaç TL’ye mal olacağını kestirmek şimdilik biraz güç. Malum depolama alanı arttıkça iPhone'ların fiyatı da artıyor. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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