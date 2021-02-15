iPhone 13'ün muhtemel özellikleri sıralandı!

Apple iPhone 13 için kollarını sıvamış olabilir. Zira iPhone 12'nin piyasaya çıkmasının üzerinden aylar geçti. En önemlisi de artık 2020'de değil, 2021'deyiz. Yani Apple'ın 2021 yılının iPhone teknolojisi için çalışmalara başlamış olması oldukça yüksek bir olasılık. Hal böyle olunca şu soru fazlasıyla merak ediliyor; iPhone 13 özellikleri ile neler sunacak? İşte bu soruya cevap verebilecek bir video yayınlandı.
iPhone 13'e yönelik yayınlanan söz konusu videoda, Max Weinbach gibi önemli bir sızıntı kaynağının dile getirdiği iddialar yer aldı. Buna göre, iPhone 13 ailesinin tasarımında, kamerasında ve diğer pek çok noktasında birkaç değişiklik yapılacak. ''iPhone 13 tasarımı nasıl olacak?'' sorusunun yanıtı da bu videoda mevcut. Zira videoya göre iPhone 13 ailesinin arka tarafı iPhone 12'ye nazaran daha yumuşak bir hale gelecek ancak çok daha mat bir görünüme kavuşacak. Bu noktada daha güçlü bir MagSafe mıknatısları ile iyileştirilmiş bir MagSafe deneyimi sunulacağının da unutulmaması gerek. En azından videodaki iddialardan birisi bu.
Pro Motion ekran aslında iPhone 12 tanıtılmadan önce birçok defa gündeme getirilmişti. Çünkü iPad Pro'da kullanılan 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Pro Motion teknolojisinin iPhone 12 ailesinde de kullanılması bekleniyordu. Ancak Apple iPhone 12 ailesinde Pro Motion teknolojisine yer vermeyince umutlar iPhone 13 ailesine kalmıştı. Videoya bakılırsa Pro Motion iPhone 13 ailesine gelecek ve Pro Motion ile birlikte iPhone 13 ailesinin üyeleri Always on Display ekran özelliğini de kullanabilecek. Yani Android akıllı telefonların birçoğunda gördüğümüz her zaman açık ekran, iPhone ailesinde de yerini alacak. Peki ya kameralar?
iPhone 12 ve iPhone 12 mini çift kamera kurulumu, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise üç kamera kurulumu + LiDAR sensör desteği ile geldi. iPhone 13 ailesinde de bu durum değişmeyecek gibi görünüyor. Zira videoda kameraların yeteneklerinin geliştirileceği (portre modunda video çekimi gibi) ancak kamera sayısında değişiklik olmayacağı söyleniyor. Buna ek olarak, uzay çekimleri yapılmasını sağlayacak astrofotografi özelliğinin de iPhone 13 ailesine ekleneceği bildiriliyor.
iPhone 13'ün özellikleri henüz Apple tarafından doğrulanmış değil. Üstelik modeller için çok yüksek bir sızıntı akışı da yok. Ancak videoda paylaşılanlar oldukça ilgi çekici.
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