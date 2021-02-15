iPhone 13'ün muhtemel özellikleri sıralandı!

Apple iPhone 13 için kollarını sıvamış olabilir. Zira iPhone 12'nin piyasaya çıkmasının üzerinden aylar geçti. En önemlisi de artık 2020'de değil, 2021'deyiz. Yani Apple'ın 2021 yılının iPhone teknolojisi için çalışmalara başlamış olması oldukça yüksek bir olasılık. Hal böyle olunca şu soru fazlasıyla merak ediliyor; iPhone 13 özellikleri ile neler sunacak? İşte bu soruya cevap verebilecek bir video yayınlandı.

İPHONE 13 MAGSAFE İLE GÜÇLENECEK

iPhone 13'e yönelik yayınlanan söz konusu videoda, Max Weinbach gibi önemli bir sızıntı kaynağının dile getirdiği iddialar yer aldı. Buna göre, iPhone 13 ailesinin tasarımında, kamerasında ve diğer pek çok noktasında birkaç değişiklik yapılacak. ''iPhone 13 tasarımı nasıl olacak?'' sorusunun yanıtı da bu videoda mevcut. Zira videoya göre iPhone 13 ailesinin arka tarafı iPhone 12'ye nazaran daha yumuşak bir hale gelecek ancak çok daha mat bir görünüme kavuşacak. Bu noktada daha güçlü bir MagSafe mıknatısları ile iyileştirilmiş bir MagSafe deneyimi sunulacağının da unutulmaması gerek. En azından videodaki iddialardan birisi bu.