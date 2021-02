iPhone 13'ün muhtemel özellikleri sıralandı!

PRO MOTİON EKRAN HAYALİ GERÇEK OLACAK

Pro Motion ekran aslında iPhone 12 tanıtılmadan önce birçok defa gündeme getirilmişti. Çünkü iPad Pro'da kullanılan 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Pro Motion teknolojisinin iPhone 12 ailesinde de kullanılması bekleniyordu. Ancak Apple iPhone 12 ailesinde Pro Motion teknolojisine yer vermeyince umutlar iPhone 13 ailesine kalmıştı. Videoya bakılırsa Pro Motion iPhone 13 ailesine gelecek ve Pro Motion ile birlikte iPhone 13 ailesinin üyeleri Always on Display ekran özelliğini de kullanabilecek. Yani Android akıllı telefonların birçoğunda gördüğümüz her zaman açık ekran, iPhone ailesinde de yerini alacak. Peki ya kameralar?

İPHONE 13 İLE ASTROFOTOGRAFİ MODU GELİYOR

iPhone 12 ve iPhone 12 mini çift kamera kurulumu, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise üç kamera kurulumu + LiDAR sensör desteği ile geldi. iPhone 13 ailesinde de bu durum değişmeyecek gibi görünüyor. Zira videoda kameraların yeteneklerinin geliştirileceği (portre modunda video çekimi gibi) ancak kamera sayısında değişiklik olmayacağı söyleniyor. Buna ek olarak, uzay çekimleri yapılmasını sağlayacak astrofotografi özelliğinin de iPhone 13 ailesine ekleneceği bildiriliyor.

iPhone 13'ün özellikleri henüz Apple tarafından doğrulanmış değil. Üstelik modeller için çok yüksek bir sızıntı akışı da yok. Ancak videoda paylaşılanlar oldukça ilgi çekici.