HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 13'ün muhtemel özellikleri sıralandı!

iPhone 13'ün muhtemel özellikleri sıralandı!

15.02.2021 10:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iPhone 13'ün muhtemel özellikleri sıralandı!

Muhtemel iPhone 13 özellikleri bir YouTube kanalı vasıtasıyla gün yüzüne çıktı. Kanalın iPhone 13 ailesi için dile getirdiği iddiaların arasında ise Pro Motion ekran ve astrofotografi modu var. Üstelik iddialara göre Apple'dan Always on Display sürprizi de gelebilir.

Apple iPhone 13 için kollarını sıvamış olabilir. Zira iPhone 12'nin piyasaya çıkmasının üzerinden aylar geçti. En önemlisi de artık 2020'de değil, 2021'deyiz. Yani Apple'ın 2021 yılının iPhone teknolojisi için çalışmalara başlamış olması oldukça yüksek bir olasılık. Hal böyle olunca şu soru fazlasıyla merak ediliyor; iPhone 13 özellikleri ile neler sunacak? İşte bu soruya cevap verebilecek bir video yayınlandı.

İPHONE 13 MAGSAFE İLE GÜÇLENECEK

iPhone 13'e yönelik yayınlanan söz konusu videoda, Max Weinbach gibi önemli bir sızıntı kaynağının dile getirdiği iddialar yer aldı. Buna göre, iPhone 13 ailesinin tasarımında, kamerasında ve diğer pek çok noktasında birkaç değişiklik yapılacak. ''iPhone 13 tasarımı nasıl olacak?'' sorusunun yanıtı da bu videoda mevcut. Zira videoya göre iPhone 13 ailesinin arka tarafı iPhone 12'ye nazaran daha yumuşak bir hale gelecek ancak çok daha mat bir görünüme kavuşacak. Bu noktada daha güçlü bir MagSafe mıknatısları ile iyileştirilmiş bir MagSafe deneyimi sunulacağının da unutulmaması gerek. En azından videodaki iddialardan birisi bu.

MagSafe mıknatısları

PRO MOTİON EKRAN HAYALİ GERÇEK OLACAK

Pro Motion ekran aslında iPhone 12 tanıtılmadan önce birçok defa gündeme getirilmişti. Çünkü iPad Pro'da kullanılan 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Pro Motion teknolojisinin iPhone 12 ailesinde de kullanılması bekleniyordu. Ancak Apple iPhone 12 ailesinde Pro Motion teknolojisine yer vermeyince umutlar iPhone 13 ailesine kalmıştı. Videoya bakılırsa Pro Motion iPhone 13 ailesine gelecek ve Pro Motion ile birlikte iPhone 13 ailesinin üyeleri Always on Display ekran özelliğini de kullanabilecek. Yani Android akıllı telefonların birçoğunda gördüğümüz her zaman açık ekran, iPhone ailesinde de yerini alacak. Peki ya kameralar?

İPHONE 13 İLE ASTROFOTOGRAFİ MODU GELİYOR

iPhone 12 ve iPhone 12 mini çift kamera kurulumu, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise üç kamera kurulumu + LiDAR sensör desteği ile geldi. iPhone 13 ailesinde de bu durum değişmeyecek gibi görünüyor. Zira videoda kameraların yeteneklerinin geliştirileceği (portre modunda video çekimi gibi) ancak kamera sayısında değişiklik olmayacağı söyleniyor. Buna ek olarak, uzay çekimleri yapılmasını sağlayacak astrofotografi özelliğinin de iPhone 13 ailesine ekleneceği bildiriliyor.

iPhone 13 kamera

iPhone 13'ün özellikleri henüz Apple tarafından doğrulanmış değil. Üstelik modeller için çok yüksek bir sızıntı akışı da yok. Ancak videoda paylaşılanlar oldukça ilgi çekici.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Milyonlarca Türk'ün ismi Mars'a gidiyor!Milyonlarca Türk'ün ismi Mars'a gidiyor!
Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ilk alacaklar listesine yazdırmayayım mı adımı yani ( temiz bol su ile beslenmiş böbrek satılır :D )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Akıllı telefon üreticileri Türkiye'ye yatırım yapıyor: Fiyatlar düşebilir!

Dev markalar Türkiye'ye yatırım yapıyor: Fiyatlar düşebilir!

Google, Avustralyalı medya şirketine ürettiği haber içeriklerini kullanmak için ödeme yapacak

Dudak uçuklatan anlaşma! Milyonlarca dolar ödeyecek

Milyonlarca Türk'ün ismi Perseverance ile Mars'a gidiyor!

Milyonlarca Türk'ün ismi Mars'a gidiyor!

Twitter, yeni bir yasak getirdi

Twitter, yeni bir yasak getirdi

Elon Musk uçan arabalar yapmak için kolları sıvadı

Elon Musk uçan arabalar yapmak için kolları sıvadı

3000 TL altı en iyi telefonlar hangileri?

İşte 3000 TL altı en iyi telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.