iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli olmuş olabilir!

Apple iPhone modellerini genellikle eylül ayında tanıtırdı. Fakat bu gelenek bozuldu ve iPhone 12 modelleri eylül ayında değil, ekim ayında tanıtıldı. Cupertinolu teknoloji devinin ilk ve son kez ekim ayında iPhone etkinliği düzenlediği tahmin ediliyordu. Nitekim son gelen rapor da Apple'ın iPhone 13 ile geleneği bir kez daha bozmayacağını gösteriyor. Ancak yine de bazı ihtimaller söz konusu.

APPLE NORMAL TAKVİMİNE GERİ DÖNÜYOR

Wedbush analisti Dan Ives'e göre Apple, bu yıl en azından bazı iPhone 13 modellerini eylül ayında tanıtacak. “iPhone 13 için tedarik zincirlerimizden daha ayrıntılı raporlar aldık” diyen analistin iddiasına göre Apple, bu etkinliği eylül ayının üçüncü haftasında düzenlemeyi planlıyor. Fakat analist, bu noktada bir açık kapı bırakıyor.

IPHONE 13 EKİM'E SARKALABİLİR

iPhone 13 modelleri için konuşan analist, Apple'ın ayarlamalarına bağlı olarak lansmanın ekim ayı başlarına kadar ertelenebileceğini söyledi. Yani iPhone 12 gibi iPhone 13 modelleri de ekim ayında karşımıza çıkabilir. Ancak şimdilik Apple'dan iPhone 13 ailesine yönelik herhangi bir resmi açıklama yok. Bu yüzden kesin bir şey söylemek için henüz erken.

