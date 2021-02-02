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iPhone 13'ün tasarımında çentik olmayabilir

02.02.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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iPhone 13'ün tasarımında çentik olmayabilir

Apple iPhone 13 tasarımı ile ilgili çok fazla iddia ortaya atılıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise çentik ile alakalı olanlar. Gelin bu iddialara yakından bakalım.

Birçok kişinin uzun süredir beklediği Apple iPhone 13'ün tasarımı sonunda ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat ortaya o kadar çok prototip çıktı ki açıkçası hangisinin doğru olduğuna karar vermek giderek zorlaşıyor. Fakat son iddialar sağlam kaynaklardan geliyor. Buna göre ekran çentiği veya delik istemeyen Apple yeni bir tasarıma yönelecek.

Ortaya çıkan yeni iddialara göre eylül ayından önce bu cihazın lansmanı yapılmayacak. Hatta belki de 2021 yılının Eylül ayı sonrasına da sarkabilir. Fakat 2022 yılına sarkması ihtimalleri biraz zorlamak olur.

APPLE ÇENTİĞİ KALIN ÇERÇEVE İLE DOLDURABİLİR

Sağlam kaynaklardan gelen bazı detaylara göre bu yeni akıllı telefon modelinde çentik veya delik yerine kalın çerçeve tercih edilecek. Böylece çentiğin yeri bununla doldurulacak. Firma uzun bir süredir çentikleri istemiyordu.

Neredeyse her yıl yeni iPhone cihazlarında çentik olmayacağı ile ilgili iddialar ortaya atılıyor. Bunların önemli bir bölümü doğru çıkmadı. iPhone X ile birlikte tanıştığımız çentik, Apple'ın iPhone cihazlarından atılamadı. Ancak bu seferki modelde çentiklere veda edilme ihtimali son derece yüksek.

iPhone 13 hakkında önemli iddialar ortaya çıktıiPhone 13 hakkında önemli iddialar ortaya çıktı

Tüm bunlara ek olarak bir iddia daha ortalıkta dolaşıyor. Bazıları firmanın çentik tercih etse bile buraya LİDAR sensör yerleştireceğini ifade ediyor. Ayrıca rakiplerinin kullandığı kamera özelliklerini çok yüksek bir ihtimalle kendi cihazlarında tercih edecek. Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markaların akıllı telefonları şirkete bazı fikirler verebilir.

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