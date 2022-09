iPhone 14 etkinliği öncesi Apple Store kapandı: "Hemen döneceğiz"

Apple'ın bu akşamki etkinliğinde iPhone 14 ailesi başta olmak üzere birçok ürününü kamuoyunun beğenisine sunması bekleniyor. ''Far Out'' sloganına sahip etkinliğe saatler kala Apple, her etkinliği öncesi gelenek haline getirdiği ''Hemen döneceğiz.'' notunu Apple Store online mağazalarına yerleştirdi.

APPLE STORE ONLİNE MAĞAZASI KAPATILDI, DEĞİŞİM BAŞLADI

Apple Store internet mağazası, Apple'ın iPhone 14 etkinliği öncesi güncellenmek için satışa kapatıldı. Halihazırda Apple Türkiye online mağazasında herhangi bir ürünün satın alma sayfasına gidildiğinde ''Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.'' notu ile karşılaşılıyor. Bu not, teknoloji devinin Apple Store online mağazalarına yeni ürünlerine dair eklemeler yaptığının en büyük işareti olarak görülüyor.

Etkinliğin sona ermesiyle birlikte bu notun kaldırılıp yeni iPhone modelleri iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in Apple Store online mağazasına eklenip fiyatlarının açıklanacağı düşünülüyor. Yani mağazaların kapatılması kalıcı bir karar değil, aksine ürünlerin eklenmesi için geçici bir karar.

APPLE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Far Out etkinliğinin en beklenen ürünleri şüphesiz iPhone 14 modelleri. Etkinlikte herhangi bir sürpriz olmazsa 6.1 inçlik iPhone 14, 6,7 inçlik iPhone 14 Plus, 6,1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 14 Pro Max'in tanıtılacak. Bunların dışında Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro, yeni Apple Watch SE ve AirPods 2'nin de etkinlikte görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.