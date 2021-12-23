iPhone 14 Pro modelleri gündeme geldi: Böyle olacaklar!

Apple, yeni iPhone modellerini genellikle eylül ayında tanıtmasıyla biliniyor. Gelecek yılın iPhone modelleri olması beklenen iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için ise yine çeşitli kaynaklar tarafından eylül ayı işaret ediliyor. Bu da kimseyi şaşırtmıyor. Ancak Apple'ın gelecek yıl görücüye çıkartacağı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ekranı konusunda Güney Koreli dostlarımızın bazı iddiaları var.

DELİK EKRANLI iPHONE GELİYOR

Güney Koreli The Elec'in iddiasına göre, gelecek yılki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, Samsung ve LG tarafından sağlanan delikli LTPO OLED ekran panellerine sahip olacak. Yani çentikli ekranın yerini Android telefonlarda birkaç yıldır kullanılan delikli ekran alacak.

Ancak Apple, gelecek yılın iPhone Pro modellerinin delikli ekrana sahip olacağını doğrulamış değil. Şirketin yeni modeller tanıtılana kadar da bunu doğrulaması beklenmiyor.

SAMSUNG İLK KEZ LG İLE PAYLAŞACAK

Ayrıca raporda, Apple'ın en büyük OLED panel tedarikçisi Samsung'un, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro için delikli ekran panelleri tedarik edeceği, 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max için delikli ekran panellerini ise ilk kez LG Display ile paylaşacağı aktarılıyor.

LG İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Apple'dan LTPO OLED siparişi almanın, Güney Koreli panel üreticisi LG için kritik önem taşıdığı kaydediliyor. Söylendiği kadarıyla bu, Apple'a OLED panel tedariki konusunda LG'nin Çinli rakibi BOE'ye karşı üstünlük sağlamasına izin verecek.



