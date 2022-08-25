iPhone 14'ün tanıtım tarihi belli oldu! İşte "iPhone 14 ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı

iPhone 14 serisinin çıkış tarihi merakla bekleniyordu. Apple'ın genellikle yeni iPhone'ları tanıttığı eylül ayına az bir süre kala iPhone 14 tanıtım tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. Teknoloji devi, iPhone 14'ün tanıtım tarihini, yani iPhone 14'ün çıkış tarihini duyurdu. İşte "iPhone 14 ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtını arayanlar için tüm detaylar...

IPHONE 14'ÜN TANITIM TARİHİ

iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi dün akşam saatlerinde açıklandı. Şirketin açıklamasına göre, iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı "Far Out" etkinliği, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü TSİ 20:00'de gerçekleşecek. iPhone 14 ailesinin, 7 Eylül'de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkması bekleniyor.

IPHONE 14'ÜN FİYATI

iPhone 14 serisinin fiyatları için yapılan tahminler şu şekilde;

iPhone 14: 799 dolar

iPhone 14 Max: 899 dolar

iPhone 14 Pro: 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max: 1199 dolar

IPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

Mark Gurman'a göre, standart iPhone 14, iPhone 13'e benzer görünecek. Ancak şirket 5.4 inçlik "mini" modelini kaldıracak ve 6.7 inç ekranlı bir model (iPhone 14 Max olarak adlandırılması bekleniyor) ekleyecek. Apple böylece bu boyutta bir ekrana sahip ancak Pro model olmayan bir iPhone'u ilk kez piyasaya sürecek. Apple, standart iPhone 14 modellerinde iPhone 13'te kullandığı A15 yongasını yer verecek.

Apple, iPhone 14 Pro serisi için ise daha büyük değişiklikler planlıyor. Şirket iPhone 14 Pro modellerinde çentiği, Face ID sensörleri için hap şeklinde ve kamera için nokta şeklinde bir alanla değiştirecek. Böylece ekran/kasa oranı yükselecek. Bu, kullanıcılara biraz daha fazla ekran alanı sağlayacak. Şirket ayrıca iPhone 14 Pro'ya daha hızlı bir çip de ekleyecek.

iPhone 14 Pro modellerindeki en önemli değişiklikler, kamera sisteminde olacak. Pro modeller, 12 megapiksel ultra geniş kamera ve telefoto kameranın yanı sıra 48 megapiksel geniş açılı kamera ile güncellenecek. Apple'ın ayrıca video kaydı ve pil ömründe iyileştirmeler planladığı da söyleniyor.

APPLE IPHONE 14 İLE BİRLİKTE NELER TANITACAK?

Etkinlikte şüphesiz ki 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'in tanıtılması bekleniyor. iPhone 14 serisinin dışında etkinlikte tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise şöyle;

Apple Watch Series 8

Yeni Apple Watch SE

Apple Watch Pro (İsmi kesin değil, ancak daha dayanıklı bir üst sürüm bekleniyor)

AirPods Pro 2



