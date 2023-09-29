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  4. iPhone 15 aşırı ısınma sorunu mu yaşıyor? İşte iddialar...

iPhone 15 aşırı ısınma sorunu mu yaşıyor? İşte iddialar...

29.09.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Apple iPhone 15'i geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Yeni iPhone modelleri raflardaki yerini alırken, bazı iPhone 15 kullanıcıları iPhone 15'te aşırı ısınma sorunu yaşandığını dair iddialarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise sosyal medyadan cihazların ısındığına dair paylaşımlar yaptı.

iPhone 15 aşırı ısınma sorunu mu yaşıyor? İşte iddialar...

iPhone 15 aşırı ısınma sorunu iddiasıyla bu kez gündemde yer aldı. Yeni iPhone modellerinin resmi lansmanı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti. Bazı kullanıcılar ise iPhone 15'te aşırı ısınma sorunu yaşandığını iddia etti.

iPHONE 15 KULLANICILARINDAN AŞIRI ISINMA ŞİKAYETİ

Sorunun, telefon sadece şarj olurken bile ortaya çıktığı öne sürüldü.

İddiaya göre sorun, ağırlıklı olarak da daha pahalı modeller olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i etkiliyor gibi görünüyor.

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Apple analisti Ming-Chi Kuo da bu soruna değinen isimlerden oldu. Kuo'ya göre aşırı ısınma sorunu muhtemelen Apple'ın cihazı hafifletmek için termal sistem tasarımında verdiği "tavizlerden" kaynaklanıyor. Kuo'ya göre bu tavizler arasında "azaltılmış ısı dağıtım alanı" ve termal verimliliği azaltan yeni titanyum çerçeve yer alıyor.

Kuo'ya göre Apple'ın bu sorunu yazılım güncellemeleriyle çözmesi bekleniyor. Ancak şirket bu güncellemeler ile potansiyel olarak telefondaki işlemcinin gücünü azaltabilir. Çünkü Kuo, Apple işlemci performansını düşürmediği sürece yapılacak iyileştirmelerin sınırlı olacağı görüşünde.

Kuo'nun, iPhone 15 Pro modellerinin aşırı ısınma sorununun arkasındaki suçlunun A17 Pro işlemcisi olmadığını söylediğini de bu noktada belirtelim.

Son olarak şunu da söyleyelim; Aşırı ısınma sorunu iddiasına ilişkin Apple'dan gelecek resmi açıklamaları takip etmek önemli olacaktır.

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Apple iPhone

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