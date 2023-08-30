IPHONE 15 TARİHİ: iPhone 15 ne zaman çıkacak, Pro/Pro Max fiyatı ne kadar olacak, özellikleri nelerdir? Apple etkinlik tarihi netleşti!

iPhone 15 çıkış tarihi ve Apple lansmanına ilişkin detaylar vatamdaşlar tarafından merak edildi. Teknoloji tutkunları, arama motorlarında " iPhone 15 ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Apple'ın yeni akıllı telefonlarını tanıtacağı etkinliğe ilişkin detaylar ve iPhone 15 Pro/Pro Max çıkış tarihi...

İPHONE 15 TANITIM TARİHİ NEDİR?

iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımı 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de yapılacak.

iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Apple'ın 'Wonderlust' etkinliği kapsamında 6.1 inç iPhone 15, 6.7 inç iPhone 15 Plus, 6.1 inç iPhone 15 Pro ve 6.7 inç iPhone 15 Pro Max'i tanıtması öngörülüyor.

İPHONE 15 FİYATLARI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in sahip olacağı tutar yapılacak açıklama ile belli olacak. Öte yandan etkinlikte yeni iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra'nın yeni bir versiyonunun da tanıtılması bekleniyor. Ek olarak iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17'nin etkinlikten sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

