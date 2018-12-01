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iPhone batarya değişim programı sona eriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Apple’ın iPhone 6 ve iPhone X arasındaki modellerin bataryalarını uygun fiyattan değiştirdiği iPhone batarya değişim programı 31 Aralık’ta sona erecek. İşte konu hakkındaki detaylar.

iPhone batarya değişim programı sona eriyor

2018’e damga vuran konulardan birisi de Apple’ın eski iPhone modellerini bilinçli olarak yavaşlatma olayıydı. Cupertino merkezli şirket bu hususta da kendisini savunmuş ve eski modellerin batarya performansının etkilenmemesi için böyle bir uygulamaya gidildiği belirtilmişti. Tabi ki bu basit açıklama kullanıcıların öfkesinin dinmesi için yeterli olmadı. Apple da bunun üzerine iPhone 6 ve iPhone X arasındaki tüm iPhone modelleri için iPhone batarya değişim programı adı altında bir etkinlik başlattı.

iPhone batarya değişim programı sayesinde, garanti dışındaki batarya kaynaklı problemlerde de bataryalar uygun fiyatlarla değiştiriliyor.

Şu anda ülkemizde iPhone batarya değişim programı çerçevesinde, iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerinin bataryası 199TL’den değiştiriliyor. Aralık ayında sona erecek program sonrasında fiyatlar 319TL’ye yükselecek. iPhone X batarya değişimi ise 449TL’den yapılacak.

Eğer iPhone kullanıcısıysanız ve batarya kaynaklı bazı sorunlar yaşıyorsanız, 31 Aralık tarihinden önce bataryanızı değiştirmenizi tavsiye ederiz. Yoksa aynı batarya için iki katına yakın ücretler ödeyebilirsiniz. Zaten Apple dışındaki teknik servislerde de yan sanayi bataryalar 100 – 150TL’den takılmakta. Bunun yerine 50TL ödeyip Apple garantili bir işçilik yaptırmak pek de mantıksız durmuyor.

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Apple iPhone iPhone X

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