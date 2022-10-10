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iPhone bu aksesuar desteklenmiyor hatası nedeni ve çözümü nedir? iPhone bu aksesuar desteklenmiyor olabilir hatası nasıl çözülür?

10.10.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün geçtikçe teknolojinin hayatımızdaki önemi azımsanamayacak dereceye gelmiştir. Gerek iş ortamında ihtiyaç duyulan belgelere erişim sağlamak için gerek ise boş zamanlarımızda yazılı basınları takip etmek ve müzik dinlemek için akıllı telefonlara başvururuz. Bu akıllı telefonlardan arasından en çok kullanılanlardan bir tanesi olan iPhone cihazlarda kimi zaman çeşitli hatalar ile karşılaşılabilir. Bu hatalardan biri olan iPhone bu aksesuar desteklenmiyor hatası neden olur, nasıl çözülür?

iPhone bu aksesuar desteklenmiyor hatası nedeni ve çözümü nedir? iPhone bu aksesuar desteklenmiyor olabilir hatası nasıl çözülür?

Akıllı telefonlar sahip oldukları özelliklerin fazlalığı ile çoğu bilgisayar ile aynı kefede değerlendirilir. Yapabildikleri tüm işlemlere rağmen çoğunlukla kullanıcıları çeşitli hatalar ile karşılaşır. Bu hatalardan bir tanesi ‘bu aksesuar desteklenmiyor olabilir’ hatasıdır.

iPhone bu aksesuar desteklenmiyor hatası neden olur?

Akıllı cihazlarımıza taktığımız kulaklıklar ve hatta şarj kabloları aksesuar olarak nitelendirilir. Hatanın kapsadığı aksesuarları kısaca aygıt ile bağlantı kuran her şey olarak açıklamak mümkündür. Bu aksesuarlar zaman zaman bağlantı hatalarına neden olmaktadır. Sorunun nedenlerine şu örnekler verilebilir:

  • Cihazınızın markası tarafından piyasaya sürülmüş orijinal aksesuarlar yerine sahtelerinin kullanılması
  • Akıllı telefonunuzun sahip olduğu yazılım sürümünün güncel olmaması
  • Cihaz üzerindeki girişlerin toz veya başka şeyler ile dolu olmasından kaynaklanan temassızlıklar
  • Kullanılmak istenen kablonun içinde bulunan tellerin kopması gibi nedenler ile ortaya çıkan bir temassızlık
  • Cihazınızın girişlerinin suya temas etmesi gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabilecek bozulmalar

iPhone bu aksesuar desteklenmiyor hatası çözümü

Bahsedilen durumların birbirinden farklı sürelerde tamamlanabilecek çözüm yolları mevcuttur. Eğer karşılaştığınız hatanın nedeni, düşük kalitedeki aksesuarların kullanılması veya aygıt sürümünün güncel olmamasından dolayı değil ise telefonunuzu Apple yetkili servislerine götürmeniz önerilir. Evinizde de sivri bir cihaz yardımı ile giriş temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz ancak bir uzman tarafından yapılmayan işlemler, ilerleyen zamanlarda telefonunuzda daha büyük zararlara neden olabilir.

Apple tarafından üretilmemiş şarj aletlerinin iPhone cihazlar ile kullanılması, farklı hatalara neden olabilmesine ek olarak akıllı telefonun pil sağlığını da tehlikeye atmaktadır. Pil sağlığının gün geçtikçe azalması sonucunda bir teknik servise gidip cihazınızın arkasında bulunan bataryanızı değiştirmeniz gerekebilir. Bir bataryanın sökülüp yerine yenisinin takılması için pil sağlığının yüzde 85’in altına düşmüş olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Sağlıkları yüzde 85 ve üzerinde olan piller iyi durumda olarak nitelendirilir ve değişime gidilmesi önerilmez.

Kullandığınız kabloların bağlantılarını sonlandırırken yumuşak ve dikkatli davranmanız fazlasıyla önemlidir. Gün içinde sıklıkla takılıp çıkarıldıkları için ve ince tellerden oluştuklarından dolayı nazik bir şekilde davranılmazlarsa tellerde kopmalar, temassızlıklar gözlemlenmesi olasıdır.

Yukarıda listelenmiş olan çözümler işe yaramıyor ise servise gitmeden önce denemeniz önerilen son bir yol daha vardır. Bu yol telefonu kapatıp birkaç dakika sonra yeniden başlatmaktır.

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Apple iPhone hata
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