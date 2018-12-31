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iPhone için böbreğini sattı, hayatı karardı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

iPhone için böbrek satma son yıllarda sıklıkla duyduğumuz birşey. Bize genelde şaka gibi gelen bu söylem Çin’de gerçek oldu. Sonuçları ise akıl alır cinsten değil. İşte detaylar.

iPhone için böbreğini sattı, hayatı karardı!

Malum, günümüzde yeni çıkan bir iPhone’u satın almak için ufak bir servet ödememiz gerekiyor. Bu durum sadece Türkiye için değil, dünyanın pek çok ülkesi için de geçerli. Doğal olarak fiyat etiketi bu kadar yüksek olunca, bu telefonu satın almak için bazı organlarından fedakarlık edenler de ortaya çıkabiliyor.

Etrafımızda sıklıkla duyduğumuz ve şaka yollu bir söylem olarak dışa vurulan iPhone için böbrek satma deyişi Çin’de gerçek oldu.

Çinli bir genç olan Xiao Wang, 2011 yılında satışa sunulan iPhone 4’ü satın alabilmek için böbreğinden vazgeçti. O zamanlar 17 yaşında olan Wang, okulunda bir statü göstergesi olarak kabul edilen iPhone 4’ü satın almak için böbreğinden vazgeçti.

Wang böbreğini yaptığı yasa dışı bir anlaşmayla 3200 dolara sattı. Bu Wang’ın iPhone 4 alabilmesi için fazlasıyla yeterli bir miktardı.

Wang’ın ameliyatı yasadışı olduğu için pek de steril olmayan yeraltı bir ameliyathanede gerçekleşti. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar Wang’ın 1 – 2 hafta içerisinde normal hayatına dönebileceğini söylediler. Fakat Wang’ın diğer böbreği ameliyat esnasında enfeksiyon kaptı.

Şimdi 24 yaşında olan Wang enfeksiyonun ilerlemesinden ötürü diyalize bağımlı bir şekilde hayatını sürdürüyor. İşin kötü yanı Wang bir daha asla eski hayatına dönemeyecek. Muhtemelen bu hikayeden çıkarılması gereken pek çok ders var. Fakat en önemlisi de sağlığın hiç bir dünya malı ile eş değer olmadığı.

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iPhone Apple

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