iPhone kablo kopma sorunu çözülüyor

Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 12 modelleri, özelliklerinden çok aksesuarları ile konuşulmaya başladı. Çünkü Apple, tüm iPhone 12 modellerinin kutu içeriğinden şarj adaptörü ve EarPods Lightning kulaklığı çıkaracak. Büyük tepkilere yol açan bu sızıntılardan sonra, bugün de iPhone kablo kopma sorunu için Apple’ın yenilikler yapacağı ortaya çıktı.

YENİ İPHONE YENİ KABLO İLE GELİYOR

Bildiğiniz gibi ilk iPhone’dan bu zamana kadar kutu içeriğinden çıkan şarj/data kablosu çok narin bir yapıda olduğu için bir süreden sonra kopabiliyordu. Apple’ın doğada çözülmesi kolay olan malzeme kullanmasından yani doğayı dünyayı koruyan nadir firma olmasından dolayı kablolar kolay aşınıyordu. Ancak Apple, iPhone 12 ile birlikte ilk defa örgülü bir yapıya geçecek gibi görünüyor.

Bugün gelen sızıntılara göre; iPhone 12’nin şarj kablosuz Lightning-USB-C formunda olacak. Yani eski Windows PC sahipleri dönüştürücü veya eski Lightning kablo olmadan iPhone 12’yi PC’ye bağlayıp data aktaramayacak ve şarj edemeyecek.

Bir önceki USB standartına göre daha hızlı veri aktarımı gerçekleştirebilen Type-C, artık bir standart haline geldi diyebiliriz. Ancak Apple’ın neden hala Type-C – Type-C bağlantısını tercih etmediği bilinmiyor. Muhtemelen iPhone 13 ile birlikte Lightning girişi yalan olacak.

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