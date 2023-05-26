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iPhone kullanıcıları dikkat! Apple imzalamayı durdurdu

26.05.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'ların üreticisi olan teknoloji devi Apple, 18 Mayıs'ta iOS 16.5'in kullanıma sunulmasının ardından iOS'un önceki sürüm olan iOS 16.4.1'i imzalamayı durdurdu. iOS 16.4.1 artık imzalanmadığından, iPhone kullanıcılarının normal şartlarda bu yazılım sürümüne geçmeleri engelleniyor.

iPhone kullanıcıları dikkat! Apple imzalamayı durdurdu

Apple bu kez iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişmeyle gündemde. Hatırlayacağınız üzere Apple, 18 Mayıs'ta iOS 16.5'i kullanıcılara sunmuştu. iOS 16.5'in yayınlanmasından kısa bir süre sonra ise iOS 16.4.1 için harekete geçilmiş gibi görünüyor.

iOS 16.4.1'İ İMZALAMAYI DURDURDU

MacRumors'un haberine göre; Apple, 18 Mayıs'ta iOS 16.5'in kullanıma sunulmasının ardından iOS'un önceki sürüm olan iOS 16.4.1'i imzalamayı durdurdu. iOS 16.4.1 artık imzalanmadığından, iPhone kullanıcılarının normal şartlarda bu yazılım sürümüne geçmeleri engelleniyor.

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7 Nisan'da yayınlanan iOS 16.4.1, iOS 16.4'ün piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki hafta sonra gelen küçük bir hata düzeltme güncellemesiydi. Bu güncelleme iPhone'lara, yeni Emoji'leri, Safari Web Push bildirimlerini, telefon görüşmeleri için Ses Yalıtımı gibi özellikleri kazandırdı.

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KARAR SÜRPRİZ DEĞİL

Aslında bu karar sürpriz olmadı. Çünkü Apple, müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra iOS'un eski sürümlerini imzalamayı rutin olarak durduruyor, bu nedenle iOS 16.4'ün artık imzalanmıyor olması olağandışı bir durum değil.

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