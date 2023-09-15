iPhone kullanıcıları dikkat! Apple imzalamayı durdurdu

Apple bu kez iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişmeyle gündemde. Hatırlayacağınız üzere Apple, 7 Eylül'de iOS 16.6.1'i kullanıcılara sunmuştu.

iOS 16.6'YI İMZALAMAYI DURDURDU

MacRumors'un haberine göre ise Apple, 7 Eylül'de iOS 16.6.1'in kullanıma sunulmasının ardından, iOS'un önceki sürümü olan iOS 16.6'yı imzalamayı durdurdu.

Haberde, iOS 16.6 artık imzalanmadığından, kullanıcıların cihazlarını iOS 16.6.1'e yükselttikten sonra normal şartlarda bu iOS sürümüne geri dönmelerinin mümkün olmadığı belirtildi.

Ayrıca aynı haberde, Apple'ın müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra iOS'un eski sürümlerini imzalamayı rutin olarak durdurduğu, bu nedenle iOS 16.6 güncellemesinin artık imzalanmamasının şaşırtıcı olmadığı bilgisi yer aldı.

Kısa zaman önce iPhone 15'i tanıtan Apple, 18 Eylül'de ise iOS 17'yi kullanıma sunacak.