HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone kullanıcıları dikkat! Apple imzalamayı durdurdu

iPhone kullanıcıları dikkat! Apple imzalamayı durdurdu

15.09.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'ların üreticisi olan ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın, 7 Eylül'de iOS 16.6.1'in kullanıma sunulmasının ardından, iOS'un önceki sürümü olan iOS 16.6'yı imzalamayı durdurduğu bildirildi. iOS 16.6 artık imzalanmadığından, kullanıcıların cihazlarını iOS 16.6.1'e yükselttikten sonra normal şartlarda bu iOS sürümüne geri dönmelerinin mümkün olmadığı bildirildi.

iPhone kullanıcıları dikkat! Apple imzalamayı durdurdu

Apple bu kez iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişmeyle gündemde. Hatırlayacağınız üzere Apple, 7 Eylül'de iOS 16.6.1'i kullanıcılara sunmuştu.

iOS 16.6'YI İMZALAMAYI DURDURDU

MacRumors'un haberine göre ise Apple, 7 Eylül'de iOS 16.6.1'in kullanıma sunulmasının ardından, iOS'un önceki sürümü olan iOS 16.6'yı imzalamayı durdurdu.

ip2

Haberde, iOS 16.6 artık imzalanmadığından, kullanıcıların cihazlarını iOS 16.6.1'e yükselttikten sonra normal şartlarda bu iOS sürümüne geri dönmelerinin mümkün olmadığı belirtildi.

Ayrıca aynı haberde, Apple'ın müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yeni sürümler çıktıktan sonra iOS'un eski sürümlerini imzalamayı rutin olarak durdurduğu, bu nedenle iOS 16.6 güncellemesinin artık imzalanmamasının şaşırtıcı olmadığı bilgisi yer aldı.

Kısa zaman önce iPhone 15'i tanıtan Apple, 18 Eylül'de ise iOS 17'yi kullanıma sunacak.

iPhone 15 ailesi tanıtıldı: iPhone’larda yeni dönem! iPhone 15 ailesi tanıtıldı: iPhone’larda yeni dönem!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşinden habersiz bunu yapan yandı! Yargıtay, boşanma sebebi saydıEşinden habersiz bunu yapan yandı! Yargıtay, boşanma sebebi saydı
Fas'taki depremde yıkılan evler için 14 bin dolar yardım yapılacak!Fas'taki depremde yıkılan evler için 14 bin dolar yardım yapılacak!
Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurduEski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu
Anahtar Kelimeler:
Apple iOS

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Pencerenin önünde çırılçıplak! Komşular ne yapacağını şaşırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.