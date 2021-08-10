HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak

iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak

10.08.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 ailesi için çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyan bir anket düzenlendi. 18 yaş ve üzeri 3000'den fazla iPhone sahibini kapsayan ankete göre, iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü iPhone 13'e geçiş yapmak istiyor. Ayrıca dikkat çekici bazı veriler de var.

iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak

Apple iPhone 13 ailesini tanıtmak için hazırlanıyor. Şirket, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak yeni iPhone ailesinin henüz lansman tarihini ise açıklamadı. Ancak gelen raporlar, Apple'ın yeni iPhone ailesini eylül ayında tanıtacağını gösteriyor. Peki Apple iPhone 13 için hazırlanırken, iPhone kullanıcıları yeni iPhone'lar hakkında neler düşünüyor?

iPHONE 13'E GEÇMEK İSTİYORLAR

ABD merkezli 18 yaş ve üzeri 3000'den fazla iPhone kullanıcısını içeren bir anket, iPhone kullanıcılarının iPhone 13 planını ortaya koydu. Buna göre, ankete katılanların yüzde 43,7'si, yani yaklaşık yüzde 44'ü iPhone 13 ailesine geçmek istiyor. Ankete katılanların yüzde 56,3'ü ise yaklaşmakta olan iPhone serisiyle ilgilenmiyor.

iPhone 13

EN POPÜLERİ iPHONE 13

iPhone 13 satın almak isteyen katılımcılara dört iPhone 13 modelinden hangisini seçecekleri de soruldu. 6.1 inçlik iPhone 13, yüzde 38,2 ile en popüler seçim oldu. Standart iPhone 13'ü yüzde 30,8 ile iPhone 13 Pro Max takip etti. iPhone 13 mini'yi tercih edeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 7 seviyesinde.

iPhone 13 serisi çoğu kişinin istediği gibi olacak!iPhone 13 serisi çoğu kişinin istediği gibi olacak!

YÜZDE 22'SİNİN SEÇİMİ

Ankette ayrıca kullanıcılara söylentiler arasında yer alan ve iPhone 13'te görmekten en çok heyecan duyacakları bir özelliği seçmeleri de istendi. iPhone kullanıcılarının yüzde 22'lik bir kısmı daha yüksek yenileme hızına sahip ekran özelliğini seçti. Yani kullanıcılar, yeni iPhone'larda yüksek yenileme hızına sahip ekranlar görmek istiyor. Söylentilere bakılırsa Apple ise kullanıcılara bunu sunmak için hazır.

iPHONE 13 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

iPhone 13 ailesi, iddialara göre 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak. iPhone 13 mini ve iPhone 13'te 60 Hz OLED ekranlar yer alacakken, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te 120 Hz OLED ekran kullanılacak ve bu, daha yüksek yenileme hızı isteyen kullanıcılar sevindirecek. iPhone 13 ailesinin tamamında Apple A15 Bionic işlemcisi olacak.

iPhone 13 kullanıcılara neler sunacak?iPhone 13 kullanıcılara neler sunacak?

Ayrıca iPhone 12 modellerine kıyasla tüm iPhone 13 modellerinin pil kapasitesinde büyük bir artış yaşanacağı düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Virüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılarVirüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılar
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Bir devrin sonu mu geliyor?Bir devrin sonu mu geliyor?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.