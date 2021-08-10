iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak

Apple iPhone 13 ailesini tanıtmak için hazırlanıyor. Şirket, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak yeni iPhone ailesinin henüz lansman tarihini ise açıklamadı. Ancak gelen raporlar, Apple'ın yeni iPhone ailesini eylül ayında tanıtacağını gösteriyor. Peki Apple iPhone 13 için hazırlanırken, iPhone kullanıcıları yeni iPhone'lar hakkında neler düşünüyor?

iPHONE 13'E GEÇMEK İSTİYORLAR

ABD merkezli 18 yaş ve üzeri 3000'den fazla iPhone kullanıcısını içeren bir anket, iPhone kullanıcılarının iPhone 13 planını ortaya koydu. Buna göre, ankete katılanların yüzde 43,7'si, yani yaklaşık yüzde 44'ü iPhone 13 ailesine geçmek istiyor. Ankete katılanların yüzde 56,3'ü ise yaklaşmakta olan iPhone serisiyle ilgilenmiyor.

EN POPÜLERİ iPHONE 13

iPhone 13 satın almak isteyen katılımcılara dört iPhone 13 modelinden hangisini seçecekleri de soruldu. 6.1 inçlik iPhone 13, yüzde 38,2 ile en popüler seçim oldu. Standart iPhone 13'ü yüzde 30,8 ile iPhone 13 Pro Max takip etti. iPhone 13 mini'yi tercih edeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 7 seviyesinde.

YÜZDE 22'SİNİN SEÇİMİ

Ankette ayrıca kullanıcılara söylentiler arasında yer alan ve iPhone 13'te görmekten en çok heyecan duyacakları bir özelliği seçmeleri de istendi. iPhone kullanıcılarının yüzde 22'lik bir kısmı daha yüksek yenileme hızına sahip ekran özelliğini seçti. Yani kullanıcılar, yeni iPhone'larda yüksek yenileme hızına sahip ekranlar görmek istiyor. Söylentilere bakılırsa Apple ise kullanıcılara bunu sunmak için hazır.

iPHONE 13 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

iPhone 13 ailesi, iddialara göre 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max'ten oluşacak. iPhone 13 mini ve iPhone 13'te 60 Hz OLED ekranlar yer alacakken, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te 120 Hz OLED ekran kullanılacak ve bu, daha yüksek yenileme hızı isteyen kullanıcılar sevindirecek. iPhone 13 ailesinin tamamında Apple A15 Bionic işlemcisi olacak.

Ayrıca iPhone 12 modellerine kıyasla tüm iPhone 13 modellerinin pil kapasitesinde büyük bir artış yaşanacağı düşünülüyor.

