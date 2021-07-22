iPhone 13 kullanıcılara neler sunacak?

Son yıllarda Apple’ın tasarım tarafında öyle büyük yenilikler vaat edemediği bir gerçek. Geçtiğimiz yıla kadar iPhone X ile aynı tasarım söz konusuydu. iPhone 12 ailesi ile birlikte ise oval köşeler yerine keskin köşelerin tercih edildiği bir tasarım çizgisine geçildi.

Temelde bu tasarım çizgisi de çok yenilikçi değildi fakat Apple müşterilerini memnun etmeyi başardı. Peki bu yıl ne olacak?

Yeni bir tasarım çizgisi gelecek mi yoksa Apple iPhone 12’nin tasarımını iPhone 13’te de kullanacak mı?

İŞTE iPHONE 13'ÜN TASARIMI

Sızdırılan son rapor ve görüntülere göre iPhone 13 serisinin tasarımı selefi ile benzer olacak. Elbette burada aynı tasarımdan kastımız ön yüz değil. Arka yüzden bahsediyoruz. Yani kameraların sayıları aynı olacak. Ancak kamera lensleri büyüyebilir. 13 ve 13 mini'de ise çift kamera kurulumu çapraz bir şekilde yerleştirilebilir.

Çentik tarafında ise hala bir belirsizlik hakim. Lakin büyük ihtimalle Apple bu sefer çentik kısmını ufaltacaktır. En azından genel düşünce bu yönde.

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