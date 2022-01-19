iPhone'lar da etkilenmişti! Apple kullanıcılarına güzel haber: Hata düzeltilecek

Yakın zamanda ortaya çıkan endişe verici bir rapor ile birlikte Apple kullanıcıları uyarılmıştı. Uyarının nedeni Safari 15 sürümünde tarayıcı geçmişinin sızdırılmasına ve Google hesabına eklenen bazı kişisel bilgilerin açığa çıkarılmasına olanak tanıyan bir hataydı. Hatanın iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 15 ve iPadOS 15 tarafında da kendisini gösterdiği ifade edilmişti. Hata oldukça ciddiydi.

APPLE SAFARİ HATASINI DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Şimdi, Apple'ın bu ciddi hatayı çözmek için çalıştığı bildirildi. Apple'ın macOS Monterey, iOS 15 ve iPadOS 15 için önümüzdeki dönemde çıkacak yeni güncellemeler ile birlikte sorunu çözmesi bekleniyor.

Aktarıldığı kadarıyla Apple, Safari'nin güncellenmiş bir sürümüyle macOS Monterey, iOS 15 ve iPadOS 15 güncellemelerini yayınlayana kadar hata için yapılan düzeltme kullanıcılara sunulmayacak.

iOS 14'Ü ETKİLEMİYOR

Hatanın macOS için Safari 14 ile birlikte iOS 14 ve iPadOS 14'teki herhangi bir tarayıcıyı etkilemediği söylenmişti.

