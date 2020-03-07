iPhone reklam göstermeye başlayacak

App Store’un politikasını güncelleyen Apple, uygulama geliştiricilerine uygulamalarından reklam bildirimi gönderme fırsatı sunacak. Bu reklamlar sadece bildirim olarak bildirim merkezinde görünecek. Ancak Apple’ın bir şartı daha var. Uygulama içerisine reklam bildirimlerini kapat opsiyonunun eklenmesi gerekiyor. Aksi durumda uygulama onaylanmayacak ve App Store’da yer alamayacak.

Bu reklam bildirimlerinin ne ile ilgili olacağı ise henüz bilinmiyor. Örneğin geliştirici, uygulama içi satın almada indirim yaptıysa ve bunu duyurmak istiyorsa mı bildirim gönderebilecek yoksa sponsorlu içerikler de mi paylaşabilecek?

Apple, uygulama geliştiricilerinden uygulamalarını 30 Nisan 2020 tarihine kadar iOS 13 SDK’ları ile güncellemelerini istiyor. Bu SDK’lar sayesinde uygulamalarda, Koyu Mod, ARKit 3 ve Core ML3 destekleri eklenecek. Bu SDK’lar ile uygulamalar hem güncel yapılarını koruyacak hem de kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak.

Apple’ın reklam politikasına dönecek olursak, bu hamle pek eleştirilmeyecek gibi görünüyor. Çünkü iPhone kullanıcıları uygulama içerisinden reklam bildirimlerine izin verme seçeneğini işaretleyerek, reklamları bildirim olarak almayabilecek.

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