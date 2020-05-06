iPhone SE 2'ye Android rakip: Sony Xperia 10 II'nin fiyatı belli oldu!

Sony Xperia 10 II, bundan tam 2 ay önce Sony tarafından duyurulmuştu. Çoğu kişi Snapdragon 665 işlemcisine, 4GB RAM'e ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefonun Avrupa macerası için fiyatın çok önemli olduğunu söylüyordu. Bu yüzden Sony'nin Avrupa pazarı için belirleyeceği fiyatı herkes merak ediyordu. Nitekim bu meraklar Sony'nin yaptığı açıklama ile giderildi.

SONY XPERİA 10 II'NİN AVRUPA FİYATI AÇIKLANDI

Sony, Xperia 10 II'nin Avrupa fiyatını bugün paylaştı. Sony'nin paylaştığı bilgilere göre Xperia 10 II, Avrupa'da 369 euro'dan satışa sunuldu. Satışa sunuldu diyoruz çünkü Sony Avrupa'da akıllı telefonun ön siparişlerini almaya bugün itibariyle başlamış durumda. Üstelik Sony'nin açıklaması sadece Xperia 10 II'nin fiyatını da içermiyor.

XPERİA 10 II'NİN FOTOĞRAFLARINI DA PAYLAŞTI

Sony Xperia 10 II ile çekilen fotoğrafları da açıklamasıyla birlikte paylaştı. Firma böylece akıllı telefonun kameralarına olan güvenini gösterdi. Sony'nin paylaştığı fotoğraflardan birini hemen altta bulabilirsiniz. Yorum ise sizin.





