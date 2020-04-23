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iPhone SE 2020 AnTuTu'ya girdi, rakip tanımadı! İşte iPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 09:45 | Son Güncelleme

iPhone SE 2020 AnTuTu testine konuk oldu. Akıllı telefonların performansını ölçen AnTuTu'da iPhone SE 2020, iPhone XR ve iPhone XS Max'i deyim yerindeyse solladı. Peki iPhone SE 2020 AnTuTu'da kaç puan aldı?

iPhone SE 2020 AnTuTu'ya girdi, rakip tanımadı! İşte iPhone SE 2020'nin AnTuTu puanı

Apple iPhone SE 2020 iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kullanılan Apple A13 Bionic işlemciyle geliyor. Bu işlemcinin, iPhone SE 2020'de yüksek performans göstereceği her halinden belliydi. Fakat kimse iPhone SE 2020'nin, Apple'ın popüler iPhone modellerini sollayacağını tahmin edemezdi.

ANTUTU İPHONE SE 2020'NİN PUANINI PAYLAŞTI

AnTuTu, iPhone SE 2020'nin AnTuTu Benchmark sonuçlarını yayınladı. Weibo üzerinden iPhone SE 2020'nin puanını yayınlanan AnTuTu'ya göre iPhone SE 2020,
yapılan testlerin sonucunda 492.166 puan almayı başardı. Aynı testten iPhone Xs Max 443.337 puan alabilmişti. Bu iPhone SE 2020'nin kendisinden daha pahalı bir fiyat ile satılan ve birçok teknoloji gurusu tarafından 'alınabilir' seviyede olduğu söylenen geçtiğimiz yılın iPhone modeli iPhone Xs Max'ten daha performanslı olması demek. iPhone 11 ise aynı testten 521.010 puan almıştı. Yani, Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone'u iPhone 11'i neredeyse yakalamış bile.

iPhone SE 2020 AnTuTu

PERFORMANSI YÜKSEK AMA...

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modelleri gösterdikleri iyi performans ile meşhur oluyorlar. Zira, kullandıkları işlemciler tanıtıldıkları yılın en üst seviyeli iPhone modellerinden farklı olmuyor. Bu da performansa doğrudan etki ediyor. iPhone SE 2020 her ne kadar performanslı bir cihaz olsa da pil performansı, ekran performansı gibi etmenlerde diğer iPhone'ların yanında sınıfta kalıyor.

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