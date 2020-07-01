iPhone SE 2020 bu kez ön kamerasıyla teste girdi! Beklenen sonuç

Apple, dünya genelinde alım gücünün düşmesinin ardından uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone SE‘yi satışa sunmuştu. Dünyanın en hızlı telefonlarından olmasına rağmen uygun fiyata satışa sunulan bu modelin, geçtiğimiz günlerde arka kamera performansı belli olmuştu. DxOMark ekibi bugün de iPhone SE 2020 ön kamera performansı ile karşımıza çıktı.

İŞTE İPHONE SE 2020'NİN DXOMARK ÖN KAMERA PUANI

iPhone SE’nin ön kamerası iPhone 8 formunda olduğu için Selfie konusunda maalesef ki sınıfta kalıyor diyebiliriz. Fotoğraf bölümünden 85 puan ve video bölümünden 83 puan alan telefon, ortalamada 84 puana sahip oluyor. iPhone 11‘in ön kamerası ise bu testten ortalama 91 puan almıştı.

En iyi selfie çeken telefon Huawei P40 Pro‘nun ise 103 puan gibi kırılması güç bir puana sahip olduğunu belirtelim.

iPhone SE’nin ön kamerası; pozlama, renk, odaklama konusunda gayet başarılı. Ancak, kumlama ve doku bölümünde telefon 3-4 yıl önceki teknolojiden öte bir deneyim sunamıyor. Bu da ön kamera modülünün hala iPhone 7 ile aynı olmasından dolayı kaynaklanıyor.

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