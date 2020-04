iPhone SE 2020 iki iPhone modelinin ayağını kaydırdı!

iPhone SE 2020 Apple tarafından dün akşam tanıtıldı. Apple koronavirüs salgını nedeniyle katılımlı bir etkinlik planlamadı. Bunun yerine resmi sitesinden yaptığı bir duyuru ile iPhone SE 2020'yi tanıtan Apple, tüm dikkatleri üzerine çekti. Herkes iPhone SE 2020'ye odaklanmışken bir detay gözden kaçtı; iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Apple sitesinde yoktu.

İPHONE 8 VE İPHONE 8 PLUS İÇİN 'YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR'

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Apple'ın sitesinde artık satılmıyor. Bunun nedeni ise pek tabi ki 2020 model iPhone SE. Yeni iPhone SE'nin duyurulmasıyla birlikte Apple, klasikleşmiş bir şekilde en eski telefonunun satışını durdurdu. Çıkan haberlere göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın üretimi de Apple tarafından durdurulmuş durumda. Peki ya diğer siteler nasıl iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satabiliyor?

iPHONE 8 SERİSİ TARİHE KARIŞACAK

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Apple tarafından yok edilse de, diğer birçok teknoloji mağazası elindeki iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini satışta tutuyor. Zira bu mağazaların elinde halihazırda iPhone 8 stoğu mevcut. Mağazaların elindeki stokların bitmesiyle birlikte iPhone 8 serisi tamamen satıştan kalkacak. Böylece iPhone 8 Plus da 'Plus' takısını kullanan son iPhone olarak tarihe karışacak.