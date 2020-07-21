HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone SE 2020'ye dişli rakip: OnePlus Nord tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

iPhone SE 2020'ye dişli rakip: OnePlus Nord tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

OnePlus, OnePlus Nord'u dünyanın ilk arttırılmış gerçeklik destekli (AR) çevrimiçi etkinliğinde tanıttı. Oldukça hoş bir etkinlik ile tanıtılan iPhone SE 2020 rakibi OnePlus Nord, orta segmenti deyim yerindeyse sallamaya geliyor. Peki OnePlus Nord özellikleri neler? OnePlus Nord fiyatı ne kadar?

iPhone SE 2020'ye dişli rakip: OnePlus Nord tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

OnePlus Nord OnePlus'ın haftalardır tanıtımını yaptığı özel bir cihazdı. Özel bir cihaz diyoruz çünkü OnePlus Nord, OnePlus'ın orta seviye özelliklere sahip ilk akıllı telefonu olacaktı. Bu yüzden tanıtımda işi sıkı tutan OnePlus, etkinlikte de bir ilki gerçekleştirdi. OnePlus Nord'u dünyanın ilk arttırılmış gerçeklik (AR) etkinliği ile tanıtan OnePlus, böylece etkinlik uygulamasını indiren herkesin OnePlus Nord'u deneyimlemesine izin verdi. Gelin isterseniz lafı fazla uzatmadan OnePlus Nord'un özelliklerine geçelim.

ONEPLUS NORD ÖZELLİKLERİ NELER?

OnePlus Nord özellikleri arasında 6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, 90Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında çift kamera çentiği yer alıyor. Bu çentik telefonun 32 MP + 8 MP ultra geniş açılı iki ön kamerasına ev sahipliği yapıyor. OnePlus Nord'un kalbinde ise 5G destekli Snapdragon 765G işlemcisi, 6 GB / 8 GB / 12 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefon gücünü ise Warp Charge 30T destekli 4,115 mAh mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.

OnePlus Nord fotoğraf

OnePlus Nord kamera donanımıyla da oldukça güçlü. Zaten telefonun iPhone SE 2020'ye en net üstünlük sağladığı konulardan biri de kamera. Zira OnePlus Nord'un arka tarafında 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 makro kamera + 5 MP derinlik sensörü olmak üzere dört kamera yer alıyor.

OnePlus Nord kamera

ONEPLUS NORD FİYATI

OnePlus Nord fiyatı 399 Euro olarak açıklandı. Tabi bu fiyat 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan modeli için geçerli. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Android 10 yüklü bir OnePlus Nord'a sahip olmak isteyenler ise 499 Euro ödemek zorunda. 6 GB RAM'e sahip model ise Hindistan dışında satışa sunulmayacak. OnePlus Nord'un OnePlus Türkiye Garantili ürünlerin satılmaya başlandığı ülkemizde de satışa sunulması olası gözüküyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Elon Musk sadece üç otomobil ile trafiği bitirecek!Elon Musk sadece üç otomobil ile trafiği bitirecek!
Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Bornozlu dans! Neredeyse göğsü açılıyordu

Bornozlu dans! Neredeyse göğsü açılıyordu

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En güçlü özelliği fiyatı: OnePlus Buds kablosuz kulaklık tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Fiyatı ile çok konuşulacak kablosuz kulaklık tanıtıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda son yürüyüş başladı!

Uzaya son adımlarını attılar!

Öğrenci işi otomobil: Skoda Slavia tanıtıldı! İşte özellikleri

Bu otomobili sadece öğrenciler yaptı! İşte özellikleri

Elon Musk'ın trafiğe son veren Loop tünellerinde kullanılacak otomobiller açıklandı!

Elon Musk sadece üç otomobil ile trafiği bitirecek!

Apple 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya!

Apple'ı dolandırıcılık ile suçladılar!

SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya gönderdi!

Güney Kore istedi, SpaceX gönderdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.