iPhone SE 2020'ye dişli rakip: OnePlus Nord tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

OnePlus Nord OnePlus'ın haftalardır tanıtımını yaptığı özel bir cihazdı. Özel bir cihaz diyoruz çünkü OnePlus Nord, OnePlus'ın orta seviye özelliklere sahip ilk akıllı telefonu olacaktı. Bu yüzden tanıtımda işi sıkı tutan OnePlus, etkinlikte de bir ilki gerçekleştirdi. OnePlus Nord'u dünyanın ilk arttırılmış gerçeklik (AR) etkinliği ile tanıtan OnePlus, böylece etkinlik uygulamasını indiren herkesin OnePlus Nord'u deneyimlemesine izin verdi. Gelin isterseniz lafı fazla uzatmadan OnePlus Nord'un özelliklerine geçelim.

ONEPLUS NORD ÖZELLİKLERİ NELER?

OnePlus Nord özellikleri arasında 6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, 90Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında çift kamera çentiği yer alıyor. Bu çentik telefonun 32 MP + 8 MP ultra geniş açılı iki ön kamerasına ev sahipliği yapıyor. OnePlus Nord'un kalbinde ise 5G destekli Snapdragon 765G işlemcisi, 6 GB / 8 GB / 12 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefon gücünü ise Warp Charge 30T destekli 4,115 mAh mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.