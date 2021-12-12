iPhone SE 3 bekleyenler üzülebilir

2022 yılının başlarında tanıtılması beklenen yeni model ise ne yazık ki eskisi ile kıyaslandığında çok farklı olmayacak. Genelde Apple iPhone modellerinde her yıl çok daha üst düzey özellikler bekleniyor. Genellikle Apple bu beklentiyi karşılıyor. Ancak uygun fiyatlı model için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.

Bu akıllı telefon modeli ekran boyutu bakımından 4,7 inç boyutunda olacak. Fiyatının ise 399 dolar olması bekleniyor. Böylece en azından fiyat konusunda kullanıcılar rahat nefes aldı. Fakat ekran boyutu bazıları tarafından 5,5 inç olacak denilmişti. Gelen son detaylara baktığımızda eski model ile aynı olacağı görülüyor.

Bu yeni model 3 GB RAM ile geliyor. Yani bu açıdan pek bir değişiklik olmayacak. Fakat Apple A15 işlemci önemli bir fark yaratabilir. Güncel ve performanslı bir işlemci olması nedeniyle cihazın diğerlerine göre çok daha hızlı olması bekleniyor. Böylece ekran ile ilgili yaşanan hayal kırıklığı giderilmiş olacak.

iPhone SE 3 şimdilik çok fazla heyecan yaratmıyor. Önümüzdeki günlerde cihazın belki de başka ek özellikleri ortaya çıkacak.

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