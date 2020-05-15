iPhone SE karşısında başarısız olacak

Gelen son bilgilere göre; 3 Haziran 2020 tarihinde Google’ın uygun fiyatlı yeni kozu satışa sunulacak ve Android 11 Beta güncellemesini de alacak. 5.81 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde OLED ekran ile gelecek olan telefon, gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 yonga setinden ve 6 GB RAM‘den alacak.

GOOGLE PİXEL 4A ÖZELLİKLERİ

64 GB ve 128 GB depolama seçeneği ile gelecek olan telefonda 12.2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. Yazılım ile portre efekti uygulayacak olan Pixel 4a’nın talihsiz bir şekilde 399 dolar olacağı söyleniyor.

Daha tanıtılmadan satamayacağı belli olan bu telefonun iPhone SE karşısında en ufak şansı yok. Apple’ın 399 dolarlık iPhone SE modeli şu an dünyanın en hızlı telefonları arasında yer alıyor.

Snapdragon 865‘in bile geçmekte zorlandığı Apple A13 yonga seti ile gelen iPhone SE, Snapdragon 730‘lu Pixel 4a’yı hız konusunda ezici bir üstünlük ile geçecektir.

Zaten ilgi görmeyen Pixel modellerinin bir de 399 dolar gibi talihsiz bir fiyat ile satışa sunulacak olması bu yılda da Google’ın yüzünün gülmeyeceğini bizlere gösteriyor.

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