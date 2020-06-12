iPhone'umu bozdular dedi, Apple'a dudak uçuklatan bir dava açtı!

Apple davalarla her şirket gibi oldukça sık bir şekilde karşılaşıyor. Bazen bir patent davası yüzünden rakip firmalarla karşı karşıya bile gelebilen şirket bu kez oldukça farklı bir davada davalı konumuna düştü. Şirketin bu kez dava edilmesinin sebebi ise bir iPhone.

TELEFONUM ESKİ BİR MODEL İLE DEĞİŞTİRİLDİ DEDİ

Terrell Parker isimli bir ABD vatandaşı 2018 yılında kullandığı iPhone'unu Apple Store'a götürdü. Parker'a göre her şey böyle başladı. iPhone'unu Apple Store'daki

çalışanlardan birine teslim eden ve şikayetini belirten Parker, daha sonra ise telefonunun eski bir model ile değiştirildiğini iddia etti. Bu yüzden telefondaki şifreleri sıfırlamak ve uygulamaları yeniden indirmek zorunda kaldığını söyleyen iPhone kullanıcısı, bunun üzerine tekrar Apple Store'un yolunu tuttu.

APPLE'DAN 1 TRİLYON DOLAR İSTİYOR

Apple Store'da telefonunun onarımı için ilgilenen çalışana sorununu anlatan Parker, çalışanın kendisine 'çılgın' dediğini söyledi. Bunun üzerine Parker Apple'a dava açmaya karar verdi ve Apple'dan 1 trilyon dolar tazminat talep etti. Peki Terrell Parker gerçekten bir sorun mu yaşıyordu, yoksa anlattıkları gerçekten de çılgınca mıydı?