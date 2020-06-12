HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone'umu bozdular dedi, Apple'a dudak uçuklatan bir dava açtı!

iPhone'umu bozdular dedi, Apple'a dudak uçuklatan bir dava açtı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 14:00 | Son Güncelleme

Apple iPhone yüzünden dava şokuyla karşı karşıya kaldı. ABD'de yaşayan Terrell Parker isimli bir iPhone kullanıcısı Apple'ın kendisini kandırdığını söyleyerek mahkemenin yolunu tuttu. iPhone kullanıcısının istediği tazminat bedeli ise yok artık dedirtecek cinsten.

iPhone'umu bozdular dedi, Apple'a dudak uçuklatan bir dava açtı!

Apple davalarla her şirket gibi oldukça sık bir şekilde karşılaşıyor. Bazen bir patent davası yüzünden rakip firmalarla karşı karşıya bile gelebilen şirket bu kez oldukça farklı bir davada davalı konumuna düştü. Şirketin bu kez dava edilmesinin sebebi ise bir iPhone.

TELEFONUM ESKİ BİR MODEL İLE DEĞİŞTİRİLDİ DEDİ

Terrell Parker isimli bir ABD vatandaşı 2018 yılında kullandığı iPhone'unu Apple Store'a götürdü. Parker'a göre her şey böyle başladı. iPhone'unu Apple Store'daki
çalışanlardan birine teslim eden ve şikayetini belirten Parker, daha sonra ise telefonunun eski bir model ile değiştirildiğini iddia etti. Bu yüzden telefondaki şifreleri sıfırlamak ve uygulamaları yeniden indirmek zorunda kaldığını söyleyen iPhone kullanıcısı, bunun üzerine tekrar Apple Store'un yolunu tuttu.

APPLE'DAN 1 TRİLYON DOLAR İSTİYOR

Apple Store'da telefonunun onarımı için ilgilenen çalışana sorununu anlatan Parker, çalışanın kendisine 'çılgın' dediğini söyledi. Bunun üzerine Parker Apple'a dava açmaya karar verdi ve Apple'dan 1 trilyon dolar tazminat talep etti. Peki Terrell Parker gerçekten bir sorun mu yaşıyordu, yoksa anlattıkları gerçekten de çılgınca mıydı?

APPLE STORE ÇALIŞANLARI HATA MI YAPTI?

Bu soruya artık ABD mahkemesi karar verecek. Ancak Parker'ın gerçekten de bir sorun yaşamış olabileceği düşünülüyor. Tahminlere göre süreç tam da şöyle işledi; Apple Store'da Parker'ın iPhone'una herkese açık olmayan bir iOS sürümü yüklendi. Bu durumun farkında varan Apple Store çalışanları telaşla iOS sürümünü düşürdü ve telefonu sıfırladı. Böylece Parker'ın tüm şifreleri ve uygulamaları telefondan uçup gitti. Üstelik bu mağdur olduğunu söyleyen adamın ilk mücadelesi de değildi.

Apple iPhone dava

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇTI

Terrell Parker daha önce de yaşadıklarından dolayı birçok kez mahkemeye başvurdu. Yaptığı tüm başvurularda da 2 trilyon ve 1 trilyon gibi çok uçuk rakamlarda tazminat istedi. Bu davalardan Parker eli boş döndü zira mahkeme hepsinin sonunda takipsizlik kararı verdi. Bu davada da iPhone kullanıcısının aynı sonucu alması sürpriz olmaz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
WhatsApp'tan yeni bir soluk! Artık unutturmayacakWhatsApp'tan yeni bir soluk! Artık unutturmayacak
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter makale paylaşma şartlarını değiştiriyor

Twitter'dan önemli değişiklik!

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi

Apple normalleşme sürecine giriyor

Apple da normalleşiyor

PlayStation 5 tam gaz: Şimdi de PlayStation Başkanı 'bu daha başlangıç' dedi!

PlayStation'ın başındaki isim konuştu: 'Bu daha başlangıç!'

WhatsApp'tan önemli mesajları unutmaya son verecek yenilik!

WhatsApp'tan yeni bir soluk! Artık unutturmayacak

Xbox Series X için 'bu doğru olabilir mi' dedirten açıklama!

PlayStation 5'in en büyük rakibi için heyecanlandıran açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.