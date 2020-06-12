iPhone'umu bozdular dedi, Apple'a dudak uçuklatan bir dava açtı!

Apple davalarla her şirket gibi oldukça sık bir şekilde karşılaşıyor. Bazen bir patent davası yüzünden rakip firmalarla karşı karşıya bile gelebilen şirket bu kez oldukça farklı bir davada davalı konumuna düştü. Şirketin bu kez dava edilmesinin sebebi ise bir iPhone.
Terrell Parker isimli bir ABD vatandaşı 2018 yılında kullandığı iPhone'unu Apple Store'a götürdü. Parker'a göre her şey böyle başladı. iPhone'unu Apple Store'daki
çalışanlardan birine teslim eden ve şikayetini belirten Parker, daha sonra ise telefonunun eski bir model ile değiştirildiğini iddia etti. Bu yüzden telefondaki şifreleri sıfırlamak ve uygulamaları yeniden indirmek zorunda kaldığını söyleyen iPhone kullanıcısı, bunun üzerine tekrar Apple Store'un yolunu tuttu.
Apple Store'da telefonunun onarımı için ilgilenen çalışana sorununu anlatan Parker, çalışanın kendisine 'çılgın' dediğini söyledi. Bunun üzerine Parker Apple'a dava açmaya karar verdi ve Apple'dan 1 trilyon dolar tazminat talep etti. Peki Terrell Parker gerçekten bir sorun mu yaşıyordu, yoksa anlattıkları gerçekten de çılgınca mıydı?
Bu soruya artık ABD mahkemesi karar verecek. Ancak Parker'ın gerçekten de bir sorun yaşamış olabileceği düşünülüyor. Tahminlere göre süreç tam da şöyle işledi; Apple Store'da Parker'ın iPhone'una herkese açık olmayan bir iOS sürümü yüklendi. Bu durumun farkında varan Apple Store çalışanları telaşla iOS sürümünü düşürdü ve telefonu sıfırladı. Böylece Parker'ın tüm şifreleri ve uygulamaları telefondan uçup gitti. Üstelik bu mağdur olduğunu söyleyen adamın ilk mücadelesi de değildi.
Terrell Parker daha önce de yaşadıklarından dolayı birçok kez mahkemeye başvurdu. Yaptığı tüm başvurularda da 2 trilyon ve 1 trilyon gibi çok uçuk rakamlarda tazminat istedi. Bu davalardan Parker eli boş döndü zira mahkeme hepsinin sonunda takipsizlik kararı verdi. Bu davada da iPhone kullanıcısının aynı sonucu alması sürpriz olmaz.
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