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iPhone uygulamalarında büyük tehlike! 4 milyondan fazla kez indirildiler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 09:29 | Son Güncelleme

Siber korsanların yeni hedefi iPhone'lar oldu. Uzmanlar, iPhone uygulama mağazası App Store'da 30'dan fazla uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit etti. Zararlı yazılım içeren uygulamalar arasında fal ve burç içerikli uygulamalar da var. Fal yorumu okumak size 520 dolara (yaklaşık 3.600 TL'ye) patlayabilir.

iPhone uygulamalarında büyük tehlike! 4 milyondan fazla kez indirildiler

Google Play Store siber korsanların meskeni haline gelmiş durumda. Öyle ki birçok zararlı yazılım Google Play Store'da yerini alıyor. Fakat bu kez konumuz ilginçtir ki Google Play Store değil. Bu kez adı zararlı uygulamalar ile yan yana gelen mağaza, her zaman güvenli olarak lanse edilen iPhone'ların uygulama mağazası App Store.

İPHONE'DA ZARARLI YAZILIM BULDULAR

Sophos güvenlik şirketi, iPhone uygulama mağazası App Store'da zararlı yazılım içeren 30'dan fazla uygulama tespit etti. Tespit edilen uygulamalar, Sophos'un paylaştığı bilgiye göre yaklaşık 4 milyondan fazla kez indirilmiş durumda. Yani tehlike sandığımızdan daha da büyük olabilir. Peki bu uygulamalar kullanıcılardan nasıl nemalanıyor?

YIL SONU 529 DOLAR FATURA YANSITIYORLAR

Tespit edilen uygulamalar arasında fotoğraf ve video düzenleme, fal ve burç yazılımları, QR kod ve barkod okuyucular gibi uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamalardan herhangi birini indiren kullanıcı, farkında olmadan haftalık 9,99 dolardan abonelik ücreti ödemeye başlıyor. Uygulamayı ücretsiz olarak kullandığını sanan iOS kullanıcısı, yıl sonunda ise 520 doları (yaklaşık 3.600 TL) aşan bir fatura ile karşı karşıya kalıyor. Yani yıl boyu haberi olmadan dolandırılıyor.

iphone app store

ANDROİD İLE BENZER

Söz konusu kötü amaçlı kullanım, Sophos'un Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Jagadeesh Chandraiah tarafından keşfedildi. Jagadeesh Chandraiah, iOS tarafındaki bu dolandırıcılık yönteminin Android platformundakilerle benzer olduğunu söyleyerek, ''Tespit ettiğimiz yazılımlar yükleyenleri ciddi bir maddi külfetle karşı karşıya bırakarak gelir elde etmeyi amaçlıyor'' ifadelerini kullandı. Ayrıca ona göre bu tarz yazılımlar resmi olarak zararlı yazılım sınıfına da girmiyor.

ÖĞRENİN VE İYİCE OKUYUN TAVSİYESİ

Bu yazılımların zararlı yazılım değil etik dışı yazılım olarak sınıflandırılması gerektiğini söyleyen Chandraiah, kullanıcılara hesaplardaki aboneliklerin nasıl takip edeceklerini öğrenmelerini ve bir şeye onay vermeden önce açıklamaları iyice okumalarını tavsiye ediyor. Chandraiah'ın bağlı bulunduğu Sophos'un da konu hakkında bazı tavsiyeleri var. Bunlar:

  • Uygulamaları yüklerken güvendiğiniz ve tanıdığınız uygulamalara öncelik verin. Size gösterilen uyarı mesajlarını ve abonelik koşullarını dikkatli okuyun, her şeye hemen onay vermeyin.
  • Uygulama aboneliğini sonlandırmak için uygulamayı cihazınızdan silmeniz yeterli değildir. Cihaz ayarlarınızdan uygulama aboneliklerini nasıl görüntüleyeceğinizi ve iptal edeceğinizi öğrenin. Bunun için Apple destek sayfasına ve Google Play Store destek sayfalarına bakabilirsiniz.
  • Cihazınızda üçüncü parti güvenlik yazılımı kullanın. Soyguncu yazılımlar ve diğer tehditlerden korunmak için güvenlik uygulaması indirin.
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iPhone ios App Store Uygulama Güvenlik Sophos

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