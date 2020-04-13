iPhone uygulamalarında büyük tehlike! 4 milyondan fazla kez indirildiler

Google Play Store siber korsanların meskeni haline gelmiş durumda. Öyle ki birçok zararlı yazılım Google Play Store'da yerini alıyor. Fakat bu kez konumuz ilginçtir ki Google Play Store değil. Bu kez adı zararlı uygulamalar ile yan yana gelen mağaza, her zaman güvenli olarak lanse edilen iPhone'ların uygulama mağazası App Store.

İPHONE'DA ZARARLI YAZILIM BULDULAR

Sophos güvenlik şirketi, iPhone uygulama mağazası App Store'da zararlı yazılım içeren 30'dan fazla uygulama tespit etti. Tespit edilen uygulamalar, Sophos'un paylaştığı bilgiye göre yaklaşık 4 milyondan fazla kez indirilmiş durumda. Yani tehlike sandığımızdan daha da büyük olabilir. Peki bu uygulamalar kullanıcılardan nasıl nemalanıyor?

YIL SONU 529 DOLAR FATURA YANSITIYORLAR

Tespit edilen uygulamalar arasında fotoğraf ve video düzenleme, fal ve burç yazılımları, QR kod ve barkod okuyucular gibi uygulamalar yer alıyor. Bu uygulamalardan herhangi birini indiren kullanıcı, farkında olmadan haftalık 9,99 dolardan abonelik ücreti ödemeye başlıyor. Uygulamayı ücretsiz olarak kullandığını sanan iOS kullanıcısı, yıl sonunda ise 520 doları (yaklaşık 3.600 TL) aşan bir fatura ile karşı karşıya kalıyor. Yani yıl boyu haberi olmadan dolandırılıyor.