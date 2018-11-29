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iPhone XR satışları herkesi şaşırttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Teknoloji firması Apple'da işlerin iyi gitmediğinin sinyalleri gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni model telefonları XR ve XS'ler pek iyi satmıyor. İşte detaylar!

iPhone XR satışları herkesi şaşırttı!

Teknoloji firması Apple'da işlerin iyi gitmediğinin sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO'su Tim Cook'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde işlerin iyi gitmediğini açıklamasının ardından şimdi de firmadan üretimi azaltma kararı geldi.

Firma resmi açıklama yapmasa da üretim hızını azalttığı şirkete yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Apple geçtiğimiz aylarda iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XSMax modellerini dünya çapında piyasaya sürmüştü.

Ancak fiyatların yüksek olması ABD gibi ekonomik durumun iyi olduğu ülkelerde bile satışların düşük kalmasına neden oldu. Özellikle bu üç model arasında en ucuz model olan XR'ın önceki model X'un neredeyse birebir bir aynısı olması satışların düşük olmasına sebebiyet verdi.
iPhone XR satışları herkesi şaşırttı!

Yine de XS modellerine nazaran XR modelinin fazla satması Apple firmasını üzmüşe benziyor.

Apple’da Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı olan Greg Joswiak, CNET’e yaptığı açıklama ile iPhone XR’ın piyasaya çıktığı günden bu yana 2018 model iPhone’lar içinde en fazla satılan telefon olduğunu duyurdu. Apple markasına karşı olan ilginin azaldığı bir gerçek. Haliyle ilginin azalması da satışlara yansıyor.

Fiyatların her geçen gün artması artık sadece ülkemiz için değil, global pazar için de bir sorun haline gelmiş durumda. Tabi ki yine Apple hayranları gerekirse arabalarını satıp alacaklar son model cihazları ancak bu hayranlık bile Apple markasını kurtarmaya yetmeyecek gibi duruyor.

Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Xr Apple

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