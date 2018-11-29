Teknoloji firması Apple'da işlerin iyi gitmediğinin sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO'su Tim Cook'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde işlerin iyi gitmediğini açıklamasının ardından şimdi de firmadan üretimi azaltma kararı geldi.

Firma resmi açıklama yapmasa da üretim hızını azalttığı şirkete yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Apple geçtiğimiz aylarda iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XSMax modellerini dünya çapında piyasaya sürmüştü.

Ancak fiyatların yüksek olması ABD gibi ekonomik durumun iyi olduğu ülkelerde bile satışların düşük kalmasına neden oldu. Özellikle bu üç model arasında en ucuz model olan XR'ın önceki model X'un neredeyse birebir bir aynısı olması satışların düşük olmasına sebebiyet verdi.

iPhone XR satışları herkesi şaşırttı!

Yine de XS modellerine nazaran XR modelinin fazla satması Apple firmasını üzmüşe benziyor.

Apple’da Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı olan Greg Joswiak, CNET’e yaptığı açıklama ile iPhone XR’ın piyasaya çıktığı günden bu yana 2018 model iPhone’lar içinde en fazla satılan telefon olduğunu duyurdu. Apple markasına karşı olan ilginin azaldığı bir gerçek. Haliyle ilginin azalması da satışlara yansıyor.