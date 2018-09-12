iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtımı başladı! İşte Apple'ın yeni İphone'u

Apple'ın yeni iPhone modellerinin tanıtıldığı etkinlik resmen başladı. ABD'li teknoloji devinin Califronia'daki merkez üssü Steve Jobs Theater'daki etkinliğe katılanlar yerlerini aldı.
Apple’ın yeni modelinin adı iPhone Xs olarak açıklandı. Yeni iPhone modeli IP68 sertifikası ve ve artırılmış gerçeklik ile gelecek.
Şirket iPhone Xs’in ekranını bugüne kadar üretilmiş en dayanıklı ekran olarak tanımlıyor.
Apple bu modelde 5.8 ve 6.5 inçlik iki opsiyon sunacak.
Büyük ekranlı iPhone'un adı ise iPhone Xc Max olarak açıklandı.
Yeni iPhone'larda HDR desteği bulunacak.
iPhone XS modelleri bir önceki iPhone modellerine kıyasla daha iyi bir stereo efekti sunuyor.
Cihazda A12 Bionic işlemci kullanıldı. İlk 7 milimetrelik mobil işlemci oldu. 6 çekirdekli CPU bulunuyor işlemcinin içinde. Saniyede 5 trilyon işlem yapabiliyor A12 Bionic.
Xs’in 512 GB’lık hafızası olacak.
Yeni nesil ivmeölçer ve jiroskop, günlük etkinliklerden yüzmeye birçok etkinliği algılayabiliyor. Saat düştüğünüzü algılarsa size acil arama yapmayı öneriyor.
Düşük kalp ritmi iyi bir şey ancak aşırı düşük kalp ritmi, sorunların işaretçisi olabilir. Bu durumda Apple Watch'ınız sizi uyarıyor. Bunun yanında kalp ritmindeki uyumsuzluklar da izleniyor.
Uygulamayı açıp parmağınızı digital crown üzerine koyduğunuzda dahili elektrotlar, kalp ritminizden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarını algılıyor ve bunları işleyerek size kalp ritmi analizi sunuyor. Tüm EKG kayıtları, Health uygulamasında tutuluyor.
Apple Watch Series 4'ün pil ömrü yine 18 saat. Dışarıda egzersiz süresi 6 saat. Yani 7 saat egzersiz yapmak istiyorsanız işiniz var.
Yeni saatlerin fiyatları da belli oldu. GPS'li modelin fiyatı 399 dolardan başlıyor. Mobil bağlantılı model ise 499 dolar.
Apple Watch Series 4 ile birlikte işletim sistemi olan watchOS 5, 17 Eylül'de yayınlanacak. Saat için siparişler Cuma günü verilebilecek, sevkiyat 21 Eylül'de başlayacak.
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