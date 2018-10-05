HABER

iPhone Xs şarj sorunu ile gündemde

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2018 08:53 | Son Güncelleme

iPhone Xs ve iPhone Xs Max sahipleri şarjlarının çok çabuk bittiğinden şikayetçi. Peki, Apple, iPhone Xs şarj sorunu için ne yapacak? İşte detaylar!

iPhone Xs şarj sorunu ile gündemde

Apple’ın geçtiğimiz ay tanıttığı ve geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin başı dertten kurtulmuyor. Daha önce LTE ve Wi-Fi bağlantı sorunu yaşayan bu iki modelde şimdi de şarj sorunu baş gösterdi. Peki, Apple bu konu hakkında ne yapmayı planlıyor?

Bildiğiniz gibi normal şarj prosedüründe, şarj kablosunu iPhone’a taktığınızda iPhone’un ekranı yanar ve şarj ettiğine dair bir uyarı verir. Ancak bu prosedür maalesef ki iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde böyle işlemiyor.

iPhone Xs sahiplerinin büyük bir bölümü Lightning kabloyu bağladığında iPhone’larının tepki vermediğinden şikayetçi. Ayrıca ekrana iki defa tıklamadan iPhone Xs şarjı da kabul etmiyor. Yani şarj olmuyor.

Tüm iPhone Xs modellerinde olmasa da bazı modellerde baş gösteren bu sorun için Apple’ın acilen bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde iOS 12.1 sürümünün testlerine başlayan Apple’ın, bu hafta içerisinde iPhone Xs için iOS 12.0.1 sürümünü yayınlaması bekleniyor.

Ancak Cupertinolu teknoloji devi bu sorunu büyük bir sorun olarak algılamayıp, düzeltmek için Kasım ayının başında çıkacak olan iOS 12.1 sürümü için kullanıcılarını bekletebilir. Bakalım Apple bu konuda ne yapacak?

Microsoft Surface Pro 6 kendini gösterdi

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Pokemon Go’nun en iyi oyuncusu ceza yediPokemon Go’nun en iyi oyuncusu ceza yedi
HMD’den 5 kameralı Nokia 9 PureViewHMD’den 5 kameralı Nokia 9 PureView
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone Xs iPhone Xs Max Apple

En Çok Okunan Haberler

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Ortalık karıştı! Gözaltına alınan şahsı öldürmeye çalıştılar

Ortalık karıştı! Gözaltına alınan şahsı öldürmeye çalıştılar

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arzum Smartfit: Sağlıklı yaşama bağlanın

Arzum Smartfit: Sağlıklı yaşama bağlanın

Kirin 980, A12 Bionic’ten daha yavaş

Kirin 980, A12 Bionic’ten daha yavaş

Merakla beklenen telefon Huawei Y9 (2019) tanıtıldı!

Merakla beklenen telefon Huawei Y9 (2019) tanıtıldı!

Netflix Türkiye’de sansür uyguluyor mu?

Netflix Türkiye’de sansür uyguluyor mu?

PS4 Pro fiyatı ucuzluyor!

PS4 Pro fiyatı ucuzluyor!

Oppo K1, şık tasarımıyla dikkat çekiyor

Oppo K1, şık tasarımıyla dikkat çekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.