iPhone XS ve iPhone XS Max Türkiye'de satışa çıktı! İşte yeni iPhone'ların fiyatı

iPhone XS ve iPhone XR, Türkiye genelinde satışa sunuldu. Eylül ayında tanıtılan; ancak Türkiye'ye gelişi bugünü bulan yeni iPhone'larla ilgili en çok merak edilen nokta ise iPhone XS ve iPhone XS Max'in Türkiye fiyatlarının ne olacağıydı. Dün sabahtan itibaren internet üzerinden yeni iPhone satışa sunuldu.

iPhone XS TÜRKİYE FİYATLARI

64 GB iPhone XS: 9 bin 899 TL

256 GB iPhone XS: 11 bin 199 TL

512 GB iPhone XS: 13 bin 99 TL

iPHONE XS MAX TÜRKİYE FİYATLARI

64 GB iPhone XS Max: 10 bin 799 TL

256 GB iPhone XS Max: 12 bin 99 TL

512 GB iPhone XS Max: 13 bin 999 TL



