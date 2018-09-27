Yeni iPhone modellerinin çözünürlük ve ekran kalitesi olarak ne kadar üst seviye bir deneyim sunduğu ortada. Bunu taçlandırmak adına da YouTube, iPhone Xs ve Xs Max kullanıcılarını sevindirecek yeni bir güncelleme yayınladı.

Yeni güncelleme ile beraber artık kullanıcılar YouTube üzerinden videoları HDR desteği ile izleyebilecekler. Bu konuda isyankar takılan kullanıcıların böylelikle sorunu ortadan kaldırılmış oldu.

Apple, YouTube’un tercih ettiği deneyimi pek önemsemiyor olabilir ancak bu son iPhone modellerinde ikinci seviye bir YouTube tecrübesi alacağınız anlamına da gelmiyor.

iPhone Xs ve Xs Max kullanıcıları yaşadı!

iPhone Xs ve Xs Max çıktığından itibaren kullanıcılar yüksek kalitedeki videoları açamadıklarını belirttiler.

O günlerde HDR desteği olmayan YouTube’un bu özelliği eklemesi çok da uzun sürmemiş oldu. Bunun dışında; YouTube, en iyi tecrübeyi hangi telefonlardan alacağınız hakkında bilgi veren bir program duyurdu. Şu an için cihazların içerisinde yalnızca Android cihazlar var. Kısacası karşılıklı bir atışma söz konusu işin içinde.

Yinede Apple kullanıcıların mağdur etmemek için uğraşan YouTube, her kullanıcısına en iyi deneyimi sunmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Teknolojioku

