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İple göz kapağı düşüklüğü nasıl giderilir? İşte ameliyatsız göz estetiği

03.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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İple göz kapağı düşüklüğü nasıl giderilir? İşte ameliyatsız göz estetiği

Göz kapağı düşüklüğü bazen genetik faktörlere bazense yaştan dolayı yaşanabiliyor. Yorgun ve üzgün görünüme neden olan göz kapağı düşüklüğü cerrahi tekniklerle ortadan kaldırılabildiği gibi ameliyatsız olarak da çözülebiliyor. Göz kapağı ameliyatı yerine iple asma ile göz kapağı ve göz çevresindeki sarkmalar ortadan kaldırılabiliyor.

Göz estetiği yaptırarak bandajlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in ardından göz kapağı düşüklüğü ve göz çevresi estetiği yaptırmak isteyenlerin kafasında soru işaretleri oluştu. "Bu acıyı bilsem yaptırmazdım" diyen Asıltürkmen'in açıklamaları üzerine göz estetiği yaptırmayı düşünenler daha az acılı ve daha hızlı iyileşme süreciyle yapılan estetik yöntemlerine yönelmeye başladı. Bunlar arasında yer alan iple askılama tekniği dikkat çeken yöntemler arasında yer aldı. Peki son zamanlarda popülerleşen göz estetiğinde iple askılama yöntemi nasıl yapılır? Süreç nasıl ilerler?

AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİNDE İPLE ASMA YÖNTEMİ

Ameliyatsız göz kapağı estetiği düşen göz kapaklarını eski konumuna getiren oldukça konforlu bir uygulamadır. Kesisiz olarak yapılan iple asma işleminin sonuçları ile istenen görünüme kavuşmak mümkün. İple asma işlemi sayesinde göz kapakları kaldırılıyor, gözleri açılıyor, üst göz kapağında beliren herhangi bir sarkma düzeltiyor. Kesi yapılmadığı için iyileşme süreci de son derece kısa ve iz kalmadan gerçekleştirilmiş oluyor. Konu ile ilgili bilgi veren Medikal Estetik Doktoru Gökçe Haspolat, süreci şu şekilde anlattı:

İPLE ASMA YÖNTEMİNDE İYİLEŞME SÜRECİ KISA SÜRÜYOR

'İple asma yöntemi ile yaptığım ameliyatsız göz kapağı estetiğini yaptıranlar çok mutlu. Çünkü oldukça kısa bir sürede yapılan uygulama sonrası anında sosyal hayata dönüş yapıp, derhal etkisini görebiliyorlar. Hastamla önce bir muayene, ön görüşme gerçekleştiririz ve ardından, arzu ettiğimiz görünümü elde etmek için cilde işaretlemeler yapıarım. Alın bölgesine lokal anestezik enjeksiyon yaptığım için herhangi bir ağrı, sızı söz konusu olmuyor.

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İP SAYISI İSTENEN GÖRÜNÜME BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR

Şakak başlangıcı ön saç çizgisi içerisine doğru 6D Star askısını yerleştirdikten sonra karar verdiğimiz ölçüde göz kapağını askılıyorum. Yerleştirdiğim ip hem istediğim oranda kaldırmama olanak tanıyor hem de yavaş yavaş dokuya tutunan ve vücudun kolajen üretimini uyaran bir gerilim kaynağı sağlıyor. Bu da pürüzsüz ve daha sıkı bir görünüm yaratıyor. Hastamın ihtiyacına göre ip atma sayısı belirleniyor. Bu bazen 2, 4 bazen 6 adet ipe kadar çıkabiliyor. Askılama işleminden 1 ay sonra hastalarımı görmek istiyorum. Sonucun tam oturmuş halini görmemi sağlıyor. Gerek gördüğüm durumlarda da tekrardan kontrolde ip askılaması yapıyorum.

15 DAKİKA SÜRÜYOR

Dediğim gibi 6D Star askısı ile göz kapağı düşüklüğünü ortadan kaldırabiliyoruz üstelik ameliyatsız ve ortalama 15 dakikalık bir işlem sayesinde. Tedavi, hastanın doğal metabolizmasına bağlı olarak 1 ila 2 yıl sürüyor. Gözlerdeki ve kaşlardaki bu değişim inanılmaz bir tazelik katıyor ve gençlik efekti veriyor. Özellikle 6D star askısı ile bu uygulamayı yapmamın sebebi ise, diğer iple yapılan uygulamalara nazaran daha kalıcı bir etki göstermesidir.'


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