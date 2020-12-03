İple göz kapağı düşüklüğü nasıl giderilir? İşte ameliyatsız göz estetiği

Göz estetiği yaptırarak bandajlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Akasya Asıltürkmen'in ardından göz kapağı düşüklüğü ve göz çevresi estetiği yaptırmak isteyenlerin kafasında soru işaretleri oluştu. "Bu acıyı bilsem yaptırmazdım" diyen Asıltürkmen'in açıklamaları üzerine göz estetiği yaptırmayı düşünenler daha az acılı ve daha hızlı iyileşme süreciyle yapılan estetik yöntemlerine yönelmeye başladı. Bunlar arasında yer alan iple askılama tekniği dikkat çeken yöntemler arasında yer aldı. Peki son zamanlarda popülerleşen göz estetiğinde iple askılama yöntemi nasıl yapılır? Süreç nasıl ilerler?

AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİNDE İPLE ASMA YÖNTEMİ

Ameliyatsız göz kapağı estetiği düşen göz kapaklarını eski konumuna getiren oldukça konforlu bir uygulamadır. Kesisiz olarak yapılan iple asma işleminin sonuçları ile istenen görünüme kavuşmak mümkün. İple asma işlemi sayesinde göz kapakları kaldırılıyor, gözleri açılıyor, üst göz kapağında beliren herhangi bir sarkma düzeltiyor. Kesi yapılmadığı için iyileşme süreci de son derece kısa ve iz kalmadan gerçekleştirilmiş oluyor. Konu ile ilgili bilgi veren Medikal Estetik Doktoru Gökçe Haspolat, süreci şu şekilde anlattı: