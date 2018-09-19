İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

ABD Başkanı Donald Trump ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ticaret politikalarına ilişkin soru üzerine, gümrük tarifelerinin ticaret açığını düşürmesinin zaman alacağını belirten Trump, Çin'e yönelik tedbirlerin kısa süre önce başladığını anımsattı.
Avrupa Birliği'nin (AB) de Çin gibi ABD'yi suistimal ettiğini öne süren Trump, "Bu bir süreç. Biraz zaman alıyor. AB bizimle konuşmuyordu. Başkan Obama ile konuşmuyorlardı." değerlendirmesini yaptı.
"3 kere teklif ettikten sonra bile müzakere istemedi"
AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'ın ABD'nin ticaret uygulamalarını yeniden müzakere etme davetini reddettiğini kaydeden Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Juncker, yeniden müzakereleri istemedi. 3 kere teklif ettikten sonra bile istemedi. Ben de 'Tamam. Artık müzakere etmek zorunda değiliz. Sizin ABD'ye gönderdiğiniz milyonlarca arabaya vergi getireceğiz' dedim. Açıkçası, Juncker Avrupa'dan ofisime o kadar hızlı geldi ki o kadar hızlı uçakları olduğunu bilmiyordum."
Trump, Avrupa'dan getirilen otomobillere yönelik vergi tehdidinden sonra yapılan görüşmede anlaşma sağladıklarını dile getirdi.
"Meksika ile ticaret anlaşmasının son safhasına geldik"
Öte yandan, Meksika ile ticaret anlaşmasının son safhaya geldiğini söyleyen Trump, "Her iki taraf için de mükemmel bir anlaşma sağladık. Daha önce tek taraflı bir anlaşma vardı. Şimdiki her iki taraf için iyi bir anlaşma oldu ve bundan mutluyuz." diye konuştu.
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