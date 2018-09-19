HABER

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, "Juncker, yeniden müzakereleri istemedi. Ben de 'ABD'ye gönderdiğiniz milyonlarca arabaya vergi getireceğiz’ dedim. Juncker, Avrupa'dan ofisime o kadar hızlı geldi ki o kadar hızlı uçakları olduğunu bilmiyordum." dedi.

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

ABD Başkanı Donald Trump ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ticaret politikalarına ilişkin soru üzerine, gümrük tarifelerinin ticaret açığını düşürmesinin zaman alacağını belirten Trump, Çin'e yönelik tedbirlerin kısa süre önce başladığını anımsattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) de Çin gibi ABD'yi suistimal ettiğini öne süren Trump, "Bu bir süreç. Biraz zaman alıyor. AB bizimle konuşmuyordu. Başkan Obama ile konuşmuyorlardı." değerlendirmesini yaptı.

"3 kere teklif ettikten sonra bile müzakere istemedi"

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'ın ABD'nin ticaret uygulamalarını yeniden müzakere etme davetini reddettiğini kaydeden Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Juncker, yeniden müzakereleri istemedi. 3 kere teklif ettikten sonra bile istemedi. Ben de 'Tamam. Artık müzakere etmek zorunda değiliz. Sizin ABD'ye gönderdiğiniz milyonlarca arabaya vergi getireceğiz' dedim. Açıkçası, Juncker Avrupa'dan ofisime o kadar hızlı geldi ki o kadar hızlı uçakları olduğunu bilmiyordum."

Trump, Avrupa'dan getirilen otomobillere yönelik vergi tehdidinden sonra yapılan görüşmede anlaşma sağladıklarını dile getirdi.

"Meksika ile ticaret anlaşmasının son safhasına geldik"

Öte yandan, Meksika ile ticaret anlaşmasının son safhaya geldiğini söyleyen Trump, "Her iki taraf için de mükemmel bir anlaşma sağladık. Daha önce tek taraflı bir anlaşma vardı. Şimdiki her iki taraf için iyi bir anlaşma oldu ve bundan mutluyuz." diye konuştu.

PARTNERDizi müjdesiDizi müjdesi
ABD'den YPG açıklaması: Parçası olmayacaklarABD'den YPG açıklaması: Parçası olmayacaklar
Bu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştıBu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Trump Juncker Avrupa gerilim çin

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
adam benimki hıyar yesen de bu yemesende bu diyor )))
DÜNYA DELİLERE KALDI,AKILLILAR DÜŞÜNSÜN!
kafasına ne eserse onu yapıyor, orta yol yok adamda
yürü be trump yol senin kim tutar seni
KİŞİ OLARAK SİZLERİ SEVMEM,AMA USA İÇİN DOĞRU HAMLELER YAPTIĞINI VE DEVAM ETTIĞİNİ GÖRÜYORUM,USA DAN BEDAVA KAZANC SAĞLAYANLARA ENGEL OLUYORSUN DEVAM
ya mynet neden her turlü gergin haberleri Türkiye'ye yapılmış gibi bir başlıkla veriyorsun nedir bu zihnıyet ve anlayış
Diğer Haberler
Çileklere iğne koyan şüpheli yakalandı!

Çileklere iğne koyan şüpheli yakalandı!

Yeni doğan bebeğini satarken yakalandı!

Yeni doğan bebeğini satarken yakalandı!

Transparan şov! Ne kilolarını, ne de selülitlerini umursadı!

Transparan şov! Ne kilolarını, ne de selülitlerini umursadı!

ABD'den YPG açıklaması: Parçası olmayacaklar

ABD'den YPG açıklaması: Parçası olmayacaklar

Bu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştı

Bu kez sınır tanımadı! Üstsüz fotoğraf paylaştı

Otelden atılan üç Çinli turistin 'şovu' iki ülkeyi gerdi

Otelden atılan üç Çinli turistin 'şovu' iki ülkeyi gerdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.