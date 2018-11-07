İpler geriliyor, tansiyon düşmüyor! Paris'teki kritik görüşme iptal edildi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Suriye üzerinden Tel Aviv ile Moskova hattında yaşanan gerginliğin sürmesi nedeniyle iki lider arasındaki görüşmenin iptal edildiği belirtildi.

İsrail'in eylül ayında Rus askeri uçağının düşürülmesinin sonra da Suriye'ye yönelik hava saldırılarını devam ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaşması nedeniyle Moskova yönetiminin Tel Aviv'e kızgın olduğu aktarılırken, görüşmenin iki liderin ortaklaşa aldığı kararla mı yoksa tek taraflı olarak mı iptal edildiğine ilişkin detaya yer verilmedi.

HEM MOSKOVA HEM DE TEL AVİV'DEN AÇIKLAMA YOK

Hem Moskova hem Tel Aviv'den görüşmenin iptal edildiği yönündeki habere ilişkin henüz bir açıklama yapılmasa da İsrail basını, Netanyahu'nun Putin ile yapacağı görüşmenin iptal olması sebebiyle Paris'teki anma törenlerine katılmamayı gözden geçirdiğini yazdı.

KAN'ın haberine göre, 11 Kasım'da yapılması planlanan ancak iptal edilen Netanyhu-Putin görüşmesi, iki lider arasıdında Rus askeri uçağının Suriye'de düşürülmesinden sonra yapılacak ilk görüşme olacaktı.