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  4. Irak'a hava saldırısı! Haşdi Şabi komutanı öldürüldü

Irak'a hava saldırısı! Haşdi Şabi komutanı öldürüldü

07.02.2024 23:43 | Son Güncelleme:
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı. Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak'a hava saldırısı! Haşdi Şabi komutanı öldürüldü

AA muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.

Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"AMERİKA'YA HAYIR"

Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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